NA ŻYWO: Łotwa - Polska. Nasi wreszcie sobie postrzelają? Szybkie dwa gole Lewandowskiego

20 min. Na szczęście Łotysze grają tak samo. Gdy tylko zaatakują polscy zawodnicy, odgrywają w panice do Andrisa Vaninsa. 19 min. Chwila ataków naszej reprezentacji i... wycofanie do bramkarza. 18 min. I znów naciskani Polacy łatwo tracą piłkę. Dopiero kiedy przejmują ją na połowie przeciwnika, udaje im się tworzyć groźniejsze akcje. 17 min. Klich faulował w walce o górną piłkę. Wyskoczył znacznie wyżej od przeciwnika i lekko go przy tym poturbował. 16 min. Najgorsze schematy w kadrze jednak się nie zmieniły. Kiedy tylko przeciwnik zastosuje pressing, zawodnicy zaczynają wycofywać piłkę aż do własnej bramki. 15 min. Ostro faulował Klicha Janis Ikaunieks. Jeszcze bez żółtej kartki. 14 min. Łotysze próbują, jednak szybko tracą piłkę. Znów Biało-czerwoni w grze. Bez pośpiechu wymieniają podania. 13 min. I znowu Robert Lewandowski, który po solowej akcji powinien wywalczyć rzut rożny. Sędzia uznał jednak, że piłka należy się rywalom. 12 min. Grosicki oszukał przeciwnika zwodem i wyłożył idealną piłkę do Lewandowskiego. Kapitan podwyższa swój dorobek bramkowy! 11 min. GOOOOOL! Dwa zero! 11 min. Zamieszanie po rzucie rożnym dla Polski! Piłkę łapie bramkarz Andris Vanins. 9 min. Lewandowskiego może kryć trzech i czterech obrońców, a on i tak znajdzie drogę do bramki, zwłaszcza w takiej formie! Podawał debiutujący Sebastian Szymański! 8 min. GOOOOL!!! 7 min. Grosicki do Lewandowskiego, ale naszego kapitana od razu otoczyło trzech zawodników gospodarzy. To będzie ciężki mecz dla Roberta. 6 min. Spalony. Prosty błąd przeciwników. 6 min. Glik faulował Gutkovskisa w pojedynku powietrznym. Rzut wolny dla Łotwy. 5 min. Piłkarze Łotwy nie pozwalają naszym na rozegranie piłki na ich połowie. Dopiero Robert Lewandowski samotnym rajdem próbował wedrzeć się w pole karne Łotyszy. Dobrze blokowany jednak przez obrońcę. 4 min. Grosicki... prostu w ręce bramkarza. 3 min. Rzut wolny Biało-czerwonych po faulu przeciwnika. 2 min. Pierwszą sytuację zakończoną strzałem mieli Łotysze. Nie zagrozili jednak poważnie naszej bramce. 1 min. Od pierwszej minuty debiutuje dziś Sebastian Szymański. Zaczęli! twitter.com Na Twitterze nastroje jednoznacznie bojowe.



twitter.com Piłkarsko może i nasza reprezentacja niedomaga, ale na kibiców nie może narzekać.



twitter.com Do składu wraca Maciej Rybus. Zabraknie za to Arkadiusza Recy. To zaskakujące, bo trener Brzęczek przez cały ubiegły rok mocno stawiał na tego właśnie zawodnika.



twitter.com twitter.com Mecz zaczynamy z jednym napastnikiem. Czy to odpowiednia taktyka na najsłabszą drużynę grupy G? Przekonamy się już niedługo. Początek meczu za około 10 minut.



twitter.com twitter.com twitter.com

Łotwa jest jednak idealnym rywalem na „przełamanie”. Nasi rywale zajmują ostatnie miejsce w grupie z zerowym dorobkiem punktowym. Podopieczni Slavišy Stojanoviča stracili aż 21 bramek, strzelając tylko jedną. Polska będzie murowanym faworytem czwartkowego starcia, a podopiecznym Brzęczka nie pozostaje nic innego, jak przykuć to na wynik. Najlepiej okazały, bo po przegranej ze Słowenią i remisie z Austrią kibice mają prawo czuć się zawiedzeni i oczekiwać efektywnej, a przede wszystkim efektownej gry biało-czerwonych.

Przed tym meczem bez problemu uda nam się znaleźć parę jasnych punktów. Robert Lewandowski znów strzela dla Bayernu z wielką regularnością. Grzegorz Krychowiak w Rosji jest jednym z objawień sezonu. Skutecznością po raz kolejny zaskakuje też Kamil Grosicki, który zdobył pięć bramek w dziewięciu meczach swojego Hull City. Powiew optymizmu przysłania odrobinę nielogiczna wypowiedź trenera Brzęczka, który dobrą formę swoich zawodników przypisuje... pracy wykonywanej na zgrupowaniach kadry. Dziwne, że ci sami zawodnicy nie potrafią przenieść tej formy ze spotkań swoich klubów na mecze reprezentacji. Miejmy nadzieję, że kolejnego przykładu tej przykrej zależności nie zobaczymy w czwartek 10 października.