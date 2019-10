Tak Lewandowski śpiewał przebój Ich Troje. Pomagał mu Szczęsny

Śpiewający Robert Lewandowski, celebrowanie awansu w szatni oraz przygotowania do meczów - teraz każdy kibic może zobaczyć, jak wyglądała droga Polaków do Euro 2020. Na kanale polskiej kadry pojawił się właśnie materiał, przybliżający nam kulisy awansu do przyszłorocznej imprezy.

„Jak selekcjoner i piłkarze mobilizowali się w szatni przed i w przerwie meczu? Jak świętowali po końcowym gwizdku i wreszcie co powiedział nam na koniec w swoim pokoju Robert Lewandowski, który dzień wcześniej… odśpiewał »Babski świat« i »Wehikuł czasu« To wszystko w wyjątkowym materiale z wnętrza kadry – zobaczcie, jak od środka wyglądał tria avanco, czyli trzeci awans z rzędu. Tym razem na UEFA EURO 2020" – tak promowany jest materiał na youtubowym kanale Łączy nas piłka. Trwający niemal 19 minut materiał to kompilacja nagrań z treningów, obozów przygotowawczych a także hoteli, w których piłkarze odpoczywali przed kolejnymi meczami. Chociaż w ostatnich dniach dużo mówiło się o złej atmosferze w kadrze, to film świadczy wręcz o czymś zupełnie innym. Wprawdzie nie brakowało chwil, w których zawodnicy byli maksymalnie skoncentrowani i skupieni na czekających ich celach, ale także dużo ze sobą rozmawiali i wzajemnie motywowali. Kiedy gra reprezentacja Polski? Przypomnijmy, po wygranej z Macedonią Północną biało-czerwoni zagwarantowali sobie awans na Euro 2020. Podopieczni Jerzego Brzęczka prowadzą w grupie G z trzema punktami przewagi nad Austrią. Do końca eliminacji pozostało im rozegranie dwóch spotkań po których rozstrzygnie się, kto wygra grupę i tym samym może być rozstawiony podczas losowania grup turniejowych. Już 16 listopada Polacy zmierzą się na wyjeździe z Izraelem. Trzy dni później podejmą w Warszawie Słowenię, z którą na początku września przegrali 2:0.

