PZPN otwiera bibliotekę z darmowymi powtórkami meczów. Nie tylko reprezentacja

Biblioteka Piłkarstwa Polskiego zawierać będzie wszystkie mecze reprezentacji polski oraz największe hity klubów Ekstraklasy. Serwis, który od środy 16 października dostępny jest na specjalnej witrynie Polskiego Związku Piłki Nożnej, jest darmowy. Jedynym wymogiem jest utworzenie konta. Nagrania będzie można oglądać nie tylko na komputerach stacjonarnych ale i na urządzeniach mobilnych.

„Szlachectwo zobowiązuje. Polski futbol zasługuje na szacunek. Dwa medale mistrzostw świata, ćwierćfinał mistrzostw Europy, trzy olimpijskie krążki, sukcesy reprezentacji młodzieżowych i juniorskich, niezapomniane mecze naszych klubów w europejskich pucharach, emocjonujące rozgrywki ekstraklasy, sensacje i niespodzianki w Pucharze Polski. Do tego dochodzą sukcesy organizacyjne. Od tego najbardziej pamiętnego, czyli polsko-ukraińskiego EURO, poprzez finał Ligi Europy, turniej finałowy mistrzostw Europy do lat 21 czy tegorocznych mistrzostw świata do lat 20. Warto o tym pisać, warto wspominać, warto ocalić od zapomnienia. Temu ma służyć Biblioteka PZPN” – wyjaśnia nam opis na stronie Związku.

„Co w niej będzie? Historia polskiego futbolu utrwalona na taśmie filmowej, w transmisjach telewizyjnych, zdjęciach, artykułach prasowych, biletach czy programach meczowych. Ale także we wspomnieniach piłkarzy, trenerów, działaczy, dziennikarzy i kibiców” – dodaje dumny ze swojego dzieła PZPN. Dodajmy, że jest to duma jak najbardziej uzasadniona. Sprawdźcie zresztą sami.

