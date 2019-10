Łukasz Piszczek wraca do reprezentacji. To będzie jego pożegnalny mecz

W swojej bogatej piłkarskiej karierze Łukasz Piszczek zanotował aż 65 występów dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Boczny obrońca, grający na co dzień w Borussi Dortmund, w koszulce z orłem na piersi wystąpił na trzech mistrzostwach Europy i na rosyjskim mundialu. Zadebiutował 3 lutego 2007 roku w wygranym meczu z Estonią. Odchodził w nieco smutniejszych okolicznościach – po przegranym z Kolumbią meczu mistrzostw świata w Rosji w 2018 roku. W 65 spotkaniach reprezentacji zdobył dwie bramki.

Starcie ze Słowenią będzie okazją, by w lepszym humorze pożegnać kadrę. Nie oznacza to jednak, że spotkanie to będzie jedynie benefisem Piszczka. Mecz zaplanowany na 19 listopada to ostatnie starcie w ramach eliminacji do Euro 2020. Polska ma już zagwarantowany awans do turnieju, ale ciągle może stracić pierwsze miejsce w grupie na rzecz Austrii. Zanim zagramy ze Słowenią, czeka nas jeszcze starcie z Izraelem 16 listopada.

