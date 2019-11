Jerzy Brzęczek odkrył karty! Wśród powołanych jest debiutant

Przed polską reprezentacją zostały jeszcze dwa spotkania w ramach eliminacji do Euro 2020. Chociaż biało-czerwoni mają już zapewniony awans do dalszej fazy turnieju, to listopadowe spotkania będą dla zawodników okazją do zaprezentowania się z dobrej strony przed selekcjonerem. Taką szansę może dostać Kamil Jóźwiak, który jak do tej pory grał jedynie w kadrze młodzieżowej.

Do końca eliminacji pozostały dwa spotkania. Polacy są już pewni występu na mistrzostwach Europy w 2020 roku, ale starcia z Izraelem oraz Słowenią nie będą dla nich jedynie meczami „o pietruszkę”. Wyniki tych spotkań będą kluczowe dla końcowego układu tabeli, a co za tym idzie – tego, z którego koszyka biało-czerwoni będą losowani przed turniejem. Podopieczni Jerzego Brzęczka z pewnością nie odpuszczą i powalczą o sześć punktów. Selekcjoner odkrył już wszystkie karty i wysłał powołania do zawodników, którzy wystąpią w ostatnich meczach kwalifikacji. Wśród nich jest Kamil Jóźwiak, czyli 21-letni pomocnik z Lecha Poznań. Pochodzący z Międzyrzecza debiutant grał już na kilku szczeblach polskich reprezentacji młodzieży, a ostatnio występował w kadrze U-21 prowadzonej przez Czesława Michniewicza. Przypomnijmy, Polacy najpierw zagrają 16 listopada na wyjeździe z Izraelem, a trzy dni później podejmą Słowenię. Zgodnie z zapowiedziami, 19 listopada po raz ostatni zobaczymy na boisku Łukasza Piszczka, który zakończył reprezentacyjną karierę. Pełna lista powołanych: Bramkarze: Radosław Majecki (Legia Warszawa)

Łukasz Skorupski (Bologna FC)

Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn) Obrońcy: Jan Bednarek (FC Southampton)

Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua)

Thiago Cionek (SPAL Ferrara)

Kamil Glik (AS Monaco)

Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa)

Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów)

Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund)

Arkadiusz Reca (SPAL Ferrara)

Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa) Pomocnicy: Krystian Bielik (Derby County)

Przemysław Frankowski (Chicago Fire)

Dominik Furman (Wisła Płock)

Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad)

Kamil Grosicki (Hull City)

Kamil Jóźwiak (Lech Poznań)

Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb)

Mateusz Klich (Leeds United)

Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa)

Sebastian Szymański (Dinamo Moskwa)

Piotr Zieliński (SSC Napoli) Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf)

Robert Lewandowski (Bayern Monachium)

Arkadiusz Milik (SSC Napoli)

Krzysztof Piątek (AC Milan) Czytaj także:

