Mecz w cieniu konfliktu. Polacy zagrają z Izraelem

Bez Arkadiusza Milika, za to ze świetnie dysponowanym Robertem Lewandowskim. Polacy w sobotni wieczór zagrają z Izraelem, a stawką meczu będą trzy punkty, które mogą okazać się kluczowe w kontekście ostatecznego układu tabeli. Wygrana da nam duże szanse na ukończenie zmagań przed Austrią i uprzywilejowaną sytuację przed losowaniem grup turniejowych. Wprawdzie biało-czerwoni raczej nie trafią do pierwszego koszyka, ale wciąż realne jest losowanie z koszyka drugiego, co i tak stawia podopiecznych Jerzego Brzęczka w dobrej pozycji.

Zmiany w składzie?

Absencja wspomnianego wcześniej gracza Napoli daje niemal stuprocentową gwarancję, że szkoleniowiec zdecyduje się na ustawienie z jednym napastnikiem. Takie rozwiązanie jest charakterystyczne dla polskiej kadry i zasadne tym bardziej, że Krzysztof Piątek i Dawid Kownacki odnotowują ostatnio zniżkę formy. Pewnymi występu oprócz Szczęsnego, Lewandowskiego czy Glika, którzy są filarami drużyny, powinni być także Zieliński i Krychowiak. Obronę prawdopodobnie uzupełnią Reca, Bednarek i Kędziora, a łącznikiem między defensywą a rozgrywającymi może być Bielik. Na murawie powinniśmy zobaczyć również Szymańskiego i Frankowskiego, który z bardzo dobrej strony pokazał się podczas meczu z Macedonią Północną, kiedy to krótko po wejściu z ławki dał Polakom prowadzenie. Niewykluczone jednak, że trener zdecyduje się na roszady i przetestuje zawodników, którzy wciąż walczą o wyjazd na Euro.

Polscy kibice mają dobre wspomnienia związane z pierwszym meczem obu ekip. Przed czerwcowym spotkaniem kadra narodowa była krytykowana za słaby styl i wymęczone zwycięstwo. Wygrana 4:0 na pewien czas uciszyła krytyków, dając biało-czerwonym spokój potrzebny przed kolejnymi meczami eliminacji. Tym razem stawka spotkania jest zgoła odmienna, chociaż Polacy nie mogą mówić o dużym komforcie. Jeszcze na kilka dni przed starciem nie było wiadomo, czy mecz w ogóle się odbędzie. Wszystko za sprawą konfliktu izraelsko-palestyńskiego, który ostatnio przebrał na sile. UEFA ucięła jednak wszelkie spekulacje twierdząc, że termin meczu nie może zostać zmieniony. Tym samym już 16 listopada podopieczni Brzęczka zagrają przedostatni mecz w ramach eliminacji do Euro 2020.

Gdzie można obejrzeć mecz Izrael – Polska?

Mecz Polski z Izraelem rozpocznie się już w sobotę 16 listopada o godz. 20:45. Transmisję z wydarzenia przeprowadzą stacje TVP1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Spotkanie będzie można śledzić również za pośrednictwem serwisów sport.tvp.pl oraz ipla.tv, a relację na żywo przeprowadzimy we Wprost.pl.

Czytaj także:

Wpadka projektantów koszulek meczowych Rosjan. Na rękawach znalazła się flaga Serbii