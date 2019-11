Polacy zagrają z Izraelem. Gdzie można obejrzeć mecz?

Podopieczni Jerzego Brzęczka już w piątek polecieli do Izraela, gdzie zagrają przedostatni mecz w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Polacy są liderami swojej grupy i muszą dzisiaj wygrać, by zwiększyć szanse na ostateczne uplasowanie się na pierwszym miejscu w tabeli. Jest to o tyle istotne, że zwycięzcy grup w najgorszym wypadku wylądują w drugim koszyku podczas losowania grup turniejowych.

Na boisku z pewnością nie zobaczymy Arkadiusza Milika, który wyjechał ze zgrupowania z odnowionym urazem mięśni brzucha. Kibice liczą za to na Roberta Lewandowskiego, który od dłuższego czasu znajduje się w świetnej formie. Wprawdzie biało-czerwoni mają już zapewniony awans na Euro, ale zarówno szkoleniowiec, jak i piłkarze deklarowali, że do spotkania z Izraelem podejdą bardzo poważnie.

Gdzie można obejrzeć mecz Izrael – Polska?

Mecz Polski z Izraelem rozpocznie się już w sobotę 16 listopada o godz. 20:45. Transmisję z wydarzenia przeprowadzą stacje TVP1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Spotkanie będzie można śledzić również za pośrednictwem serwisów sport.tvp.pl oraz ipla.tv, a relację na żywo przeprowadzimy we Wprost.pl.

Czytaj także:

Mecz w cieniu konfliktu. Polacy zagrają z Izraelem