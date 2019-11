Polska wygrywa z Izraelem. Emocje w końcówce spotkania

Koniec! Wygrywamy z Izraelem, a ja dziękuję za uwagę. 90 min.+6 Lewandowski! Marciano intuicyjnie obronił strzał polskiego snajpera. Ten po chwili znowu uderzał, ale niecelnie. 90 min.+5 Kontra Izraela. Nasi szybko ustawili się w obronie, dzięki czemu Dabbur nie doszedł do piłki. Warto przypomnieć, że jeszcze przed startem spotkania mówiło się o napiętej sytuacji w Izraelu. Nerwowa reakcja sędziego nie dziwi. 90 min. A jednak nie. Arbiter zdecydował, że jeszcze pogramy przez dwie minuty. Sytuacja opanowana, można dokończyć spotkanie. Sędzia chyba zamierza skończyć przedwcześnie mecz. Czekamy na decyzję, a w międzyczasie powtórka bramki Dabbura:

https://twitter.com/Lemingopedia/status/1195817278752866305?s=20 Dziwne sceny na boisku. Na murawę wbiegli kibice, a za nimi ruszyli ochroniarze. Chyba ktoś nie panuje nad sytuacją. Zahavi centruje, Dabbur ekwilibrystycznie sięga piłkę, zmieniając kierunek lotu. Szczęsny nie miał nic do powiedzenia. Polacy pokutują za słabą drugą połowę. 88 min. GOOOOOOOOL! Dabbur pokonuje Szczęsnego! 87 min. Lewandowski krótko z Zielińskim, ale gracz Napoli nie dobiegł do piłki. Po chwili odzyskujemy piłkę. To dobre podsumowanie zagrań gracza Chicago Fire:

https://twitter.com/A_Furmi/status/1195815638855540736?s=20 85 min. Frankowski dzisiaj mocno niedokładny. Po raz kolejny źle dogrywa. 84 min. Schodzi Krychowiak, za niego Furman. Dobry mecz gracza Lokomotiwu przypieczętowany bramką. Emocje jak na grzybobraniu. Izrael próbuje ataków, Polacy nie zamierzają szarżować tempa. 81 min. Frankowski pędzi lewą stroną, świetnie przedarł się przez obronę rywali, ale niestety niecelnie dogrywa w pole karne. 80 min. Zahavi mocno niecelnie i zaczniemy od bramki. 79 min. Bednarek fauluje Zahaviego. Będzie rzut wolny dla rywali nieopodal pola karnego. W międzyczasie schodzi Kayal, za niego Elmkies. 78 min. Zieliński pędzi prawym skrzydłem, zbiega do środka i... traci piłkę. Szkoda, bo z przodu byli Klich i Lewandowski. 77 min. Teraz Kayal zza pola karnego, ale wysoko nad bramką. Gospodarze nie tracą nadziei na zdobycie chociaż honorowego trafienia. 76 min. Zahavi trafia do siatki! Na szczęście sędzia uznał, że był spalony. Powtórka pokazuje, że jeśli już, to dosłownie milimetrowy. 75 min. Reca długim wyrzutem z autu dograł w pole karne, ale Bednarek przegrał walkę o piłkę. 75 min. Biało-czerwoni nie grają tak składnie w pierwszej połowie, ale aktywna postawa Lewandowskiego daje nadzieję, że uda nam się jeszcze podwyższyć wynik. 73 min. Haziza próbował prawym skrzydłem, ale spokojnie poradził sobie z nim Reca. 73 min. Frankowski z prawego skrzydła szukał podaniem Lewandowskiego, ale mocno niecelnie. Kontra rywali. 73 min. Bramkarz Izraela jest w stanie grać dalej. Za chwilę zacznie od własnej bramki. 72 min. Marciano broni strzał Zielińskiego zza pola karnego i pada na murawę. To wygląda na drobny uraz. 70 min. Dobrze trafiliśmy z powtórką. Piątek schodzi z boiska, zastąpi go Mateusz Klich. Powtórka Pio Pio... bramki Piątka :)

https://twitter.com/RobertB1906/status/1195810245311946752?s=20 68 min. Zahavi! Ufff, było blisko. Podawał mu Kayal, ten szybko uderzył, ale broni Szczęsny i jest rzut rożny. 67 min. Frankowski próbował dogrywać w pole karne między nogami rywala. Odważna próba, ale niestety nieskuteczna. 67 min. Groźnie w naszym polu karnym! Natcho próbował uderzać, ale Polacy blokują strzał. Mamy kontrę. 65 min. Schodzi Ben Harush, wchodzi Menachem. 65 min. Podopieczni Andreasa Herzoga rozgrywają na naszej połowie. Ciężar gry bierze na siebie Haziza, który znowu fatalnie dogrywa z prawego skrzydła. 63 min. Za Szymańskiego wchodzi Robert Lewandowski. Owacyjne przyjęcie polskiego gwiazdora. 63 min. Oj. Haziza dostał piłkę na prawym skrzydle, ale oddał coś między strzałem a bardzo niecelnym dośrodkowaniem. Szczęsny od bramki. 62 min. Haziza szarżuje prawym skrzydle, ale skutecznie wypychany przez polskich defensorów. Była szansa na kontrę, ale Szymańskiemu nie udało się dobrze rozegrać. 61 min. Gospodarze przy piłce, nasi spokojnie wyczekują na błąd rywali. 59 min. Przypomnijmy, jeśli podopieczni Brzęczka wygrają z Izraelem, zapewnią sobie zwycięstwo w grupie eliminacyjnej. Tymczasem Izrael próbuje grać skrzydłem, płaskie zagranie w pole karne, Dabbur strzela, ale Szczęsny świetnie broni! Tak Polacy cieszyli się po drugiej bramce:

https://twitter.com/Avanti_1989/status/1195808807710023680?s=20 58 min. Taktyczny faul Bielika. Potwierdzenie drugiej bramki Polaków:

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1195808163968229376?s=20 55 min. Wrzutka w pole karne, Bielik odbija futbolówkę w słupek, a Marciano trącił piłkę wprost pod nogi snajpera Milanu. Piątek intuicyjnie wykończył akcję i prowadzimy 2:0! Ważne przełamanie naszego napastnika! 54 min. GOOOOOOOOL! PIO PIO PIOOOO PIĄTEK! 54 min. Rzut rożny dla Polaków. Trwają przepychanki w polu karnym i sędzia musi uspokajać sytuację. Żółta kartka dla Bittona. 53 min. Kontra biało-czerwonych. Kędziora w pole karne, ale Piątek nie trafił w piłkę. Gdyby gracz Milanu był w dobrej dyspozycji, zapewne wykończyłby tę akcję. 51 min. Gospodarze w ataku. Kayal do Zahaviego, ten do Hazizy. Pomocnik Izraela próbował centrować, ale niedokładnie. 50 min. Do rozgrzewki ruszyli Lewandowski, Grosicki i Klich. 49 min. Frankowski zagrywał w pole karne, ale mocno niecelnie. Marciano zacznie od bramki. 48 min. Krychowiak! Gracza Lokomotiwu chyba poniosła fantazja. Strzelał z pierwszej piłki ale wysooooko nad bramką. 47 min. Reca atakował lewym skrzydłem, zagrał płasko w pole karne, ale nie znalazł tym podaniem żadnego z kolegów. 46 min. Biało-czerwoni od początku przystąpili do ataków. Pozostaje nam nadzieję, że będą bardziej skuteczni niż w pierwszych 45 minutach. 46 min. Wracamy do gry! Czy Polakom uda się podwyższyć prowadzenie? Koniec pierwszej połowy! Zapraszam po przerwie. 45 min.+1 Minuta do końca pierwszej połowy. Teraz już żadna z drużyn nie narzuca tempa. 45 min.+1 Inicjatywa po stronie podopiecznych Andreasa Herzoga, którzy jednak nie mają pomysłu na sforsowanie naszej obrony. 45 min. Natcho strzelał, ale jego strzał zablokowany. Haziza i tak był na spalonym, więc Szczęsny zacznie od rzutu wolnego. 45 min. Rzut wolny dla Izraela na naszej połowie. Rywale już ustawiają się przed polem karnym. Po chwili dobrze wybijają nasi. 43 min. Tymczasem biało-czerwoni mają rzut wolny. Uderzał Zieliński, ale słabo i w środek bramki. 42 min. Zmiana w ekipie gospodarzy. Schodzi kontuzjowany Taha, na jego miejsce Dolev Haziza. 41 min. Świetna kontra Polaków i akcja skończona strzałem Zielińskiego. Marciano jednak intuicyjnie broni. 41 min. Podopieczni Andreasa Herzoga w ataku pozycyjnym. Nasi spokojnie przesuwają formacje nie pozwalając rywalom na przedarcie się z piłką. Tymczasem polscy kibice odwrócili się plecami do murawy i rytmicznie podskakują dopingując naszych. Sympatycy kadry świetnie się dzisiaj bawią! 38 min. Frankowski! Piątek do Zielińskiego, ten do gracza Chicago Fire, który strzela. Marciano nie dał się jednak zaskoczyć i odbił piłkę. 38 min. Jeden z graczy Izraela kontuzjowany, mamy chwilową przerwę w grze. 36 min. Gospodarze próbują atakować, ale szybko tracą piłkę. 35 min. Znowu prostopadłe podanie Kędziory w pole karne. Tym razem zawodnik Dynama Kijów szukał Zielińskiego, ale ten nie doszedł do piłki. 34 min. Szymański! Ajjj jak minimalnie obok bramki! Świetna akcja Polaków, prostopadle zagrywał Kędziora, gracz Dinamo Moskwa doszedł do piłki i posłał piłkę obok słupka. Ciężko będzie z realizacją tego życzenia. Przypomnijmy, snajper Bayernu zaczął mecz na ławce.

https://twitter.com/goal/status/1195791082807844864?s=20 31 min. Natcho rozgrywał środkiem, ale Reca wrócił za rywalem i odebrał mu piłkę. Dobra akcja w defensywie. 31 min. Tym razem Dabbur fauluje Bielika. Emocje chyba już opadły, bo izraelski napastnik przeprosił naszego zawodnika. 30 min. Ała. Bolesne zderzenie Szymańskiego z Dabburem, który najwyraźniej twierdzi, że to on był poszkodowany. 29 min. ZIELIŃSKI! Krychowiak wystawił mu piłkę, gracz Napoli uderzył, ale Ben Harush ofiarnie odbił futbolówkę na rzut rożny. 28 min. Karny to nie jest, ale też dobra okazja do podwyższenia wyniku. Jak poradzą sobie biało-czerwoni? Sędzia już ustawił mur, który stoi metr przed bramką. 28 min. Piątek! Ale postraszył bramkarza rywali. Jeden z defensorów podawał do bramkarza, napastnik Milanu wyskoczył mu za pleców i Marciano łapie piłkę. Oznacza to, że mamy rzut wolny pośredni w polu karnym!!! 26 min. Szymański! Trudno powiedzieć, czy było to zagranie w pole karne czy strzał, ale jedno jest pewne - Marciano pewnie łapie piłkę. 25 min. Wysoka centra z rzutu rożnego. Za wysoka, bo Glik nie sięgnął futbolówki. 24 min. Bielik przebiegł kilkadziesiąt metrów z piłką, podał do Zielińskiego, który rozegrał do Szymańskiego, ten do Piątka, ale jego strzał zablokowany. Mamy rzut rożny! 23 min. Dużo strat po obu stronach, Izrael miał szansę na kontrę, ale na szczęście dobrze ustawiony Bednarek. Dużo piłek przychodzi przez Krychowiaka. Widać, że gracz Lokomotiwu bierze dzisiaj na siebie ciężar rozgrywania. 21 min. Zieliński przedziera się środkiem, rozciągnął do Kędziora, a ten do Krychowiaka. Szkoda, że nie udało się tego rozegrać szybciej. Wciąż jednak utrzymujemy się przy piłce. 20 min. Bielik faulował Glazera i Izrael zacznie od rzutu wolnego. 19 min. Moment spokojniejszej gry, gospodarze próbują sklecić atak pozycyjny, ale Polacy wychodzą z wysokim pressingiem. Kamil Glik dzisiaj nie przebiera w środkach:

https://twitter.com/OwskiMateusz/status/1195794148814729216?s=20 18 min. Krychowiak próbował krótko rozgrywać z Recą, ale niecelnie pomocnik Lokomotiwu. Rywale przejęli piłkę. 17 min. Szczęsny! Świetne wyjście bramkarza Juventusu. Dabbur już czaił się na długie podanie w pole karne, które posłał mu Natcho. 16 min. Podopieczni Brzęczka uspokajają grę. Kontynuujemy atak pozycyjny. Dabbur wciąż leży na murawie, więc przypominamy bramkę Krychowiaka:

https://twitter.com/feuille_match/status/1195793353083895810?s=20 14 min. Szymański brawurowo po lewej stronie, próbował ograć dwóch rywali na raz, ale przekombinował. Po chwili Glik znowu bezpardonowo potraktował Dabbura i sędzia upomina naszego stopera. 13 min. Glik fauluje Dabbura. Rywale mają rzut wolny w środkowej strefie. Gramy w Jerozolimie, ale atmosfera jak na Narodowym. Polscy kibice dają z siebie wszystko. Podobnie jak piłkarze. 11 min. Kombinacyjna akcja biało-czerwonych, ale rywale wybijają i mamy rzut z autu. 10 min. Długie podanie do Szymańskiego na lewe skrzydło, ale ten nie zdążył dobiec. Marciano od bramki. 9 min. Znowu Izrael i znowu lewa strona. Tym razem za mocna wrzutka do Zahaviego i Szczęsny zacznie od bramki. 8 min. Podopieczni Andreasa Herzoga znowu przy piłce. Dośrodkowanie z lewej strony, ale blokowane przez jednego z naszych. Gospodarze mają rzut rożny. 7 min. Pierwsza akcja rywali, którzy próbowali atakować lewą stroną. Na szczęście nasi czujnie w defensywie. Tutaj potwierdzenie:

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1195791273677996032?s=20 6 min. Frankowski! Ależ próba zza pola karnego, ale minimalnie niecelnie. Zagranie z rzutu rożnego, piłka odbita przez jednego z graczy trafiła do Krychowiaka, a ten z bliskiej odległości znalazł drogę do bramki. Prowadzimy 1:0! 4 min. GOOOOOOOOL! Krychoooowiak! 3 min. Krychowiak! Strzał pomocnika Lokomotiwa zablokowany, po chwili również zza pola karnego próbował Zieliński. Marciano broni i mamy rzut rożny. Polscy kibice jak zawsze niezawodni:

https://twitter.com/sport_tvppl/status/1195790188309549064?s=20 2 min. Chociaż gramy tylko jednym napastnikiem, nie mamy się co obawiać o ofensywę. Biało-czerwoni nie wyglądają na drużynę, która ma zamiar oddać inicjatywę rywalom. 1 min. Świetne rozegranie na prawo do Frankowskiego, gracz Chicago Fire próbował przedryblować obrońcę. To się nie udało i rywale przejmują piłkę. 1 min. Gospodarze przy piłce, Polacy od początku wychodzą z wysokim pressingiem. 20:45 Zaczynamy! 20:40 Obie drużyny wychodzą już na boisko! Za chwilę hymny i rozpoczynamy! 20:10 Podopieczni Jerzego Brzęczka wystąpią dzisiaj w czerwonych strojach, a w roli kapitana zobaczymy Kamila Glika.

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1195772602410848258?s=20 19:49 Tak składy obu ekip prezentują się na papierze:

https://twitter.com/PiotrMarek_/status/1195774253842477057?s=20 19:42 Poczynania piłkarzy śledzi ambasada Izraela w Polsce:

https://twitter.com/IsraelinPoland/status/1195642064450576386?s=20 Przypomnijmy, przed meczem pojawiły się niepokojące, na szczęście szybko zdementowane informacje:

Rzecznik PZPN przed meczem z Izraelem: Jesteśmy zapewniani, że nie ma zagrożenia 19:25 Poznaliśmy już skład biało-czerwonych. Robert Lewandowski poza pierwszym składem!

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1195768775796297730?s=20

Podopieczni Jerzego Brzęczka już w piątek polecieli do Izraela, gdzie zagrają przedostatni mecz w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Polacy są liderami swojej grupy i muszą dzisiaj wygrać, by zwiększyć szanse na ostateczne uplasowanie się na pierwszym miejscu w tabeli. Jest to o tyle istotne, że zwycięzcy grup w najgorszym wypadku wylądują w drugim koszyku podczas losowania grup turniejowych.

Na boisku z pewnością nie zobaczymy Arkadiusza Milika, który wyjechał ze zgrupowania z odnowionym urazem mięśni brzucha. Wprawdzie biało-czerwoni mają już zapewniony awans na Euro, ale zarówno szkoleniowiec, jak i piłkarze deklarowali, że do spotkania z Izraelem podejdą bardzo poważnie.

Gdzie można obejrzeć mecz Izrael – Polska?

Mecz Polski z Izraelem rozpocznie się już w sobotę 16 listopada o godz. 20:45. Transmisję z wydarzenia przeprowadzą stacje TVP1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Spotkanie będzie można śledzić również za pośrednictwem serwisów sport.tvp.pl oraz ipla.tv, a relację na żywo przeprowadzimy we Wprost.pl.

