Polska gra ze Słowenią. Gdzie oglądać ostatni mecz tych eliminacji?

Po 9 meczach Polska wciąż zajmuje pierwsze miejsce w grupie. Z 22 punktami nie może być jednak pewna utrzymania tej pozycji, ponieważ druga Austria ma 19 punktów i swoje spotkanie gra z najsłabszą w stawce Łotwą (Łotysze nie mają na koncie nawet remisu – same porażki).

Na trzecim miejscu naszej grupy plasuje się Słowenia, która z 14 punktami nie ma już szans na bezpośredni awans z grupy, jednak przy wyjątkowym szczęściu wciąż jeszcze może dostać się na Mistrzostwa Europy. By jednak dać sobie na to szansę, po prostu musi wygrać z Polską. Nasi przeciwnicy mają więc o co walczyć.

Reprezentacja Polski z kolei gra nie tylko o ładne statystyki i dobrze wyglądające miejsce w tabeli. Przy sprzyjających wiatrach może nawet powalczyć o uprzywilejowaną pozycję podczas losowania grup Euro 2020. Jeżeli trafimy do pierwszego koszyka, na pewno unikniemy starcia z najsilniejszymi rywalami na pierwszym etapie turnieju. Aby jednak do tego doszło, swoje ostatnie mecze muszą zawalić Niemcy i Hiszpania.

Pożegnanie Łukasza Piszczka

Wtorkowy mecz ze Słowenią szczególnie duże znaczenie będzie mieć dla Łukasza Piszczka. W tym spotkaniu bowiem prawy obrońca reprezentacji po raz ostatni wybiegnie na boisko w biało-czerwonej koszulce reprezentacji Polski. Zawodnik już wcześniej zakończył reprezentacyjną karierę – teraz oficjalnie pożegna się z kibicami.

Polska – Słowenia. Gdzie oglądać

Starcie Polski ze Słowenią pokaże Telewizja Polska na antenie TVP1 i TVP Sport. Transmisję poprowadzi także Polsat Sport. W internecie mecz będzie do obejrzenia na darmowym portalu sport.tvp.pl.

