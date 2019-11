Szpakowski żegnający Piszczka, fatalny stan murawy i świetny Lewandowski. Te memy to najlepszy komentarz

Cel przed wtorkowym starciem ze Słowenią był jeden – wygrać w dobrym stylu. Mecz na PGE Narodowym był wyjątkowy nie tylko dlatego, że Polacy po raz ostatni wybiegli na boisko w ramach eliminacji do Euro 2020. Kibice przyszli na stadion pożegnać Łukasza Piszczka, który właśnie 19 listopada oficjalnie zakończył karierę reprezentacyjną. Gracz Borussii zagrał niemal całą pierwszą połowę, a gdy zmieniał go Tomasz Kędziora, piłkarze utworzyli szpaler. Fani kadry żegnali obrońcę owacją na stojąco i zapewne nie jednemu z nich zakręciła się łezka w oku. Do historii przejdzie jednak pożegnanie Dariusza Szpakowskiego, który w swoim stylu wręcz wykrzyczał nazwisko Piszczka do mikrofonu, po czym jak gdyby nigdy nic, przeszedł do komentowania sytuacji na boisku.

Inną sprawą jest stan murawy, która na myśl przewodziła ekskluzywne kartoflisko, a nie profesjonalne podłoże do gry w piłkę. Piłkarze przewracali się na śliskiej nawierzchni, co nie pozostało niezauważone przez komentatorów i internautów. Dokładając do tego rewelacyjną grę Roberta Lewandowskiego, mamy już materiał do tworzenia memów.

