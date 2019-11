Piłkarze i Brzęczek skrytykowali stan murawy na PGE Narodowym. „Brakowało tylko grabek i łopatki”

PGE Narodowy to nie tylko „dom” polskiej reprezentacji piłkarskiej, ale również miejsce organizacji imprez masowych, takich jak koncerty. Z tej racji murawa jest co jakiś czas zwijana i kładziona na nowo przed spotkaniem kadry. To może odbijać się na jej jakości, chociaż patrząc na to, jak nawierzchnia wyglądała podczas meczu ze Słowenią, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że na taki stan rzeczy złożyło się wiele czynników.

„Łyżwiarstwo figurowe”

Piłkarzy nie interesuje jednak to, kto zawinił ale to, by w przyszłości sytuacja zmieniła się na lepsze. – Każdy chyba widział, jaka ta murawa była. Ten piasek na pewno nie pomagał. Ślizgaliśmy się. Szczęście, że nikt nie złapał poważnej kontuzji. Mięśnie odczuwają to na drugi dzień – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z WP Sportowe Fakty. – Mam nadzieję, że PGE Narodowy, rząd i PZPN usiądą do rozmów i znajdą sposób na rozwiązanie problemu – dodał. Kapitan reprezentacji przyznał, że rozmawiał o tym problemie z Mateuszem Morawieckim, który po spotkaniu pojawił się w szatni.

O komentarz w sprawie poproszono także Grzegorza Krychowiaka. – Brakowało tylko grabek i łopatki – stwierdził gracz Lokomotiwu Moskwa cytowany przez Sport.pl. Dodał, że problem trzeba rozwiązać tym bardziej, że „w tych eliminacjach wszędzie była lepsza trawa niż na PGE Narodowym” . – Mamy taki piękny stadion, jeden z najpiękniejszych w Europie, i beznadziejną trawę. Każdy na nią narzeka – podkreślił. W podobnym tonie wypowiedział się Wojciech Szczęsny, który na antenie Polsatu Sport mówił o „łyżwiarstwie figurowym” w wykonaniu zawodników. Bramkarz Juventusu zadeklarował, że w takiej sytuacji wolałby zagrać na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Gorzkich słów nie szczędził również Jerzy Brzęczek, który mówił o „cudzie” w kontekście faktu, że przez lata gry na złej murawie nikomu z zawodników nic się nie stało. – Nie wiem, chyba musi dojść do jakiegoś nieszczęścia, tragedii, żeby w końcu ktoś to zrozumiał i coś z tym zrobił – podsumował.

