Jerzy Brzęczek ocenia rywali Polaków: Interesująca grupa i niewygodni przeciwnicy

– To bardzo ciekawa, interesująca grupa i niewygodni przeciwnicy. Dwóch znamy, a tego trzeciego poznamy dopiero w marcu. Patrząc na statystyki i historię spotkań Hiszpania i Szwecja to nie są drużyny, z którymi było nam łatwo – powiedział Jerzy Brzęczek po losowaniu grup. – Musimy być optymalnie przygotowani do tego turnieju pod względem sportowym i taktycznym, bo na pewno czekają nas bardzo trudne spotkania w grupie – dodał polski trener.

Losowanie grup na Mistrzostwa Europy odbyło się w w Bukareszcie. Polska reprezentacja trafiła do grupy E. Pierwszy mecz zagramy 15 czerwca w Dublinie ze zwycięzcą baraży B. Potem czekają nas mecz z Hiszpanią 20 czerwca w Bilbao i ze Szwecją 24 czerwca w Dublinie.

– Z pierwszego koszyka mogliśmy wylosować wyłącznie topowe drużyny. Na przykład w grupie F spotykają się trzy potęgi. W którymś momencie myślałem, że dołączy do nas Portugalia, a nie Szwecja. Myślę, że wtedy byłoby jeszcze ciekawiej. Jesteśmy na mistrzostwach. Taki był nasz cel i tutaj nie ma już koncertu życzeń – podkreślał.

Grupy Euro 2020

Grupa A (Baku i Rzym)

Turcja

Włochy

Walia

Szwajcaria

Grupa B (Kopenhaga i Sankt Petersburg)

Dania

Finlandia

Belgia

Rosja

Grupa C (Amsterdam i Bukareszt)

Holandia

Ukraina

Austria

zwycięzca baraży D

Grupa D (Glasgow i Londyn)

Anglia

Chorwacja

zwycięzca baraży C (Szkocja, Izrael, Norwegia lub Serbia)

Czechy

Grupa E (Bilbao i Dublin)

Hiszpania

Szwecja

Polska

zwycięzca baraży B (Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja lub Irlandia)

Grupa F (Budapeszt i Monachium)

zwycięzca baraży A (Islandia, Rumunia, Bułgaria lub Węgry)

Portugalia

Francja

Niemcy

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020

UEFA Euro 2020 będzie wyjątkowym turniejem. Potrwa od 12 czerwca do 12 lipca 2020 roku.

Z okazji 60. Rocznicy mistrzostw odbędą się one w 12 miastach-gospodarzach w 12 różnych państwach. Będą to Kopenhaga (stadion Parken), Amsterdam (Johan Cruyff ArenA), Bukareszt (Stadionul National), Dublin (Aviva Stadium), Bilbao (San Mames), Budapeszt (Puskas Arena), Glasgow (Hampden Park), Monachium (Allianz Arena), Baku (Stadion Olimpijski), Petersburg (Stadion Kriestowskij), Rzym (Stadio Olimpico) oraz Londyn (Wembley).

