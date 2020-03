Szykują się piłkarskie hity w Lidze Narodów. Polacy trafili na mocnych rywali

Losowanie grup odbyło się w Amsterdamie, a podczas ceremonii poznaliśmy podział grup we wszystkich czterech dywizjach. Polska reprezentacja została przypisana do dywizji A, chociaż podczas ubiegłorocznych rozgrywek zajęła ostatnie miejsce w swojej grupie i została zdegradowana. UEFA zdążyła jednak zmienić reguły imprezy, powiększając najlepszą dywizję z 12 do 16 drużyn. Dzięki temu biało-czerwoni w sezonie 2020/2021 będą mogli mierzyć się z topowymi ekipami Europy.

Polacy trafili do grupy A1, gdzie zmierzą się z reprezentacjami Bośnią i Hercegowiny, Włoch oraz Holandii. Przypomnijmy, zwycięzca każdej z grup weźmie udział w turnieju finałowym, a najlepsze ekipy mogą liczyć na awans do baraży Mistrzostw Świata 2022.

Podział wszystkich grup:

Grupa 1:

Polska

Bośnia i Hercegowina

Włochy

Holandia

Grupa 2:

Islandia

Dania

Belgia

Anglia

Grupa 3:

Chorwacja

Szwecja

Francja

Portugalia

Grupa 4:

Niemcy

Ukraina

Hiszpania

Szwajcaria

Kiedy mecze Ligi Narodów?

Terminarz rozgrywek przedstawia się następująco:

3-5 września

6-8 września

8-10 października

11-13 października

12-14 listopada

15-17 listopada

