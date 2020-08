Lewandowski nie przyjedzie na zgrupowanie. Poznaliśmy powołania na mecze reprezentacji

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wracają mecze reprezentacyjne. Biało-czerwoni powrócą do gry w meczach Ligi Narodów z Holandią 4 września oraz Bośnią i Hercegowiną 7 września. Konferencja, podczas której trener Jerzy Brzęczek ogłaszał skład kadry, sporo uwagi poświęciła jednak niedzielnemu sukcesowi naszego kapitana, Roberta Lewandowskiego.

Brzęczek gratuluje Lewandowskiemu

– Przede wszystkim chciałbym serdecznie pogratulować Robertowi wielkiego sukcesu, jakim jest niewątpliwie wygranie Ligi Mistrzów, oraz zdobycia korony króla strzelców tych elitarnych rozgrywek. Lewandowski stał się kolejnym Polakiem, który sięgnął po Puchar Mistrzów. To naprawdę wielka sprawa i wszyscy możemy być dumni z naszego rodaka – mówił Brzęczek.

Brzęczek: Przed nami kolejny intensywny sezon

– Rozmawiałem dzisiaj z Robertem i wspólnie uznaliśmy, że to dla niego najlepszy moment, aby mógł dłużej odpocząć fizycznie i psychicznie po tak wyczerpujących rozgrywkach. Dlatego też nie weźmie udziału we wrześniowym zgrupowaniu. Tym bardziej, że przed nim i przed nami kolejny intensywny sezon, który zakończą jakże ważne dla nas mistrzostwa Europy – zaznaczył.

Kontuzja Arkadiusza Recy

Brzęczek zapewnił, że Lewandowski pozostaje kluczowym zawodnikiem reprezentacji, jej kapitanem. – W meczach Ligi Narodów z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną będziemy musieli poradzić sobie bez niego – zaznaczył. W tych dwóch spotkaniach zabraknie też Arkadiusza Recy, który wciąż nie doszedł do siebie po kontuzji. – Nie chcemy ryzykować, dlatego ustaliliśmy, że najlepiej będzie, aby spokojnie wracał do pełni zdrowia i formy w Atalancie, z którą rozpocznie przygotowania do nowego sezonu włoskiej Serie A – mówił.

Kadra na mecze z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Tomasz Kędziora, Maciej Rybus, Sebastian Walukiewicz, Michał Karbownik, Paweł Bochniewicz, Artur Jędrzejczyk

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Damian Kądzior, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Kamil Jóźwiak, Jakub Moder

Napastnicy: Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Adam Buksa

Czytaj także:

Robert Lewandowski popłakał się po meczu. Wzruszająca dedykacja piłkarzaCzytaj także:

Kammel podobny do Lewandowskiego? Dziennikarz pokazał zdjęcie z żoną piłkarzaCzytaj także:

Podjęto decyzję ws. Jerzego Brzęczka. „Chciałem podziękować PZPN za zaufanie”