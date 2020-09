Dziś mecz Polska - Holandia. Podopieczni Brzęczka walkę w Lidze Narodów rozpoczną bez „Lewego”

Pomimo kiepskiej postawy w Lidze Narodów w 2018 roku, Polska znów trafiła do silnej grupy. Dzięki reformie tych rozgrywek utrzymaliśmy się wśród najsilniejszych zespołów Europy i w ramach grupy A walczyć będziemy z Włochami, Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną. Na pierwszy ogień już dziś o godzinie 20:45 idą Holendrzy. Choć może słowa te nie oddają odpowiednio klasy przeciwnika, który do starcia z naszą reprezentacją przystąpi jako faworyt. Także z uwagi na to, że odpoczywający po długim sezonie i finale Ligi Mistrzów Robert Lewandowski odpuści oba wrześniowe mecze kadry narodowej.

Holandia – Polska. Gdzie oglądać mecz?

Mecz Polski z Holandią rozpocznie się w piątek 4 września o godzinie 20:45. Spotkanie będzie można zobaczyć w TVP 1. W internecie spotkanie transmitowane będzie na sport.tvp.pl oraz na platformach WP Pilot oraz Ipla TV.

