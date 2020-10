Dziś gramy z Finlandią. Gdzie i o której można obejrzeć mecz?

Trwa przerwa na mecze reprezentacyjne, a polscy kibice w najbliższym czasie zobaczą aż trzy mecze kadry narodowej. Tradycyjnie będą one transmitowane na kilku kanałach, a relację będzie można śledzić także w sieci.

Polska - Finlandia. Gdzie można obejrzeć mecz? Transmisja w TV i online

Osobom zastanawiającym się, gdzie można obejrzeć mecz Polaków, spieszymy z wyjaśnieniami. Środowe starcie z Finlandią rozpocznie się o godz. 20:45 w Gdańsku. Transmisję z meczu przeprowadzą TVP, TVP Sport oraz Polsat Sport. Relacja będzie dostępna również w serwisach sport.tvp.pl oraz ipla.tv.

Zmiany w składzie

Najbliższe siedem dni będzie bardzo wymagające dla polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni w środę zmierzą się z Finlandią, w niedzielę zagrają z Włochami, a w następną środę z Bośnią i Hercegowiną. Dwa ostatnie starcia zostaną rozegrane w ramach Ligi Narodów, przez co jedynie dzisiejszy mecz zostanie potraktowany jako okazja do sprawdzenia nowych rozwiązań i zawodników, którzy jak do tej pory nie pokazali się kibicom narodowej kadry.

Na boisku zobaczymy Bartłomieja Drągowskiego, który walczy o trzecie miejsce w hierarchii bramkarzy. Pierwsze dwie pozycje zarezerwowane są dla Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego, którzy są faworytami do miejsca w bramce w meczach o punkty. – Dla mnie spełnieniem marzeń jest już to, że jestem na zgrupowaniu z chłopakami, których kiedyś oglądałem w telewizji – powiedział Drągowski przed środowym spotkaniem. Zdaniem dziennikarzy w linii defensywy Brzęczek może przetestować także Pawła Bochniewicza i Sebastiana Walukiewicza, którzy regularnie grają w swoich klubach. Niewykluczone, że od pierwszych minut zobaczymy także Jakuba Modera, który w meczu z Holandią rozegrał kilkanaście minut.

Z powodu zakażeń koronawirusem z gry wykluczeni zostali Maciej Rybus i Piotr Zieliński, co stanowi szansę dla rezerwowych obrońców i pomocników. Na skrzydle może zagrać Kamil Jóźwik, który zebrał dobre noty po wrześniowych spotkaniach kadry. W wyjściowym składzie nie zobaczymy za to Roberta Lewandowskiego, który ma za sobą intensywny start sezonu w Bayernie Monachium. Zastąpi go Arkadiusz Milik lub Krzysztof Piątek, a selekcjoner raczej nie zdecyduje się na ustawienie z dwoma napastnikami. Obaj gracze nie błyszczą formą, ale w lepszej sytuacji i tak jest zawodnik Herthy Berlin. Po zamieszaniu transferowym Milika zamiast świetlanej kariery w Juventusie Turyn czekają długie minuty na ławce rezerwowych lub nawet trybunach Napoli, przez to właśnie Piątek staje się faworytem do zyskania miana zmiennika Lewandowskiego.