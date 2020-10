Memy po meczu Polska – Włochy wyjątkowo wyważone. Mimo remisu, internauci byli łagodni

Robert Lewandowski wraca do kadry, ale tym razem nie strzela, schodzi przed ostatnim gwizdkiem i nie ma szansy na zostanie bohaterem. Piotr Zieliński nie pojawia wcale, podobnie jak Krzysztof Piątek, Wojciech Szczęsny czy Jan Bednarek. Mimo to nasza reprezentacja gra przyzwoicie i nie przegrywa z silnymi Włochami. Choć mieli oni swoje okazje – nie można nie wspomnieć rozregulowanych celowników u naszych rywali i odrobiny szczęścia po stronie biało-czerwonej. Cieszą za to występy młodych zawodników: Jakuba Modera i Sebastiana Walukiewicza. To chyba ze względu na nich fani reprezentacji są wyjątkowo łagodni i po tym meczu nie krytykują przesadnie reprezentacji Jerzego Brzęczka, a także nie produkują memów na potęgę. Coś jednak zawsze uda się znaleźć; zobaczcie w naszej galerii.

Walka w Lidze Narodów

Tegoroczna edycja Ligi Narodów jest drugą w historii, a pierwsze mecze kadr narodowych obejrzeliśmy we wrześniu. Polacy najpierw przegrali 0:1 z Holandią, by później pokonać Bośnię i Hercegowinę 2:1. Tym samym biało-czerwoni zajmują trzecie miejsce w tabeli z identyczną liczbą punktów co „Pomarańczowi” oraz stratą jednego „oczka” do Włochów. Podopieczni Roberto Manciniego przewodzą stawce po remisach z Bośnią i Hercegowiną, Polską oraz skromnym zwycięstwie nad drużyną z ojczyzny tulipanów. Bośniacy tracą do Polski dwa punkty i zamykają tabelę.