Wygrana Holandii przesądziła o losach reprezentacji Polski. Chodzi o MŚ i LN

W niedzielę 15 listopada, przed meczem Polska-Włochy, swój mecz rozegrały dwie inne reprezentacje z Grupy 1, Dywizji A, Ligi Narodów: Holandia oraz Bośnia i Hercegowina.

Holendrzy wygrali 3:1 z Bośniakami, a to uruchomiło szereg zdarzeń w tabeli, które niosą daleko idące skutki. Po pierwsze: Bośniacy zostaną zdegradowani do niższej klasy piłkarskiej Ligi Narodów, a Polska, niezależnie od wyniku z Włochami i Holandią, się w niej utrzyma (Bośnia nie ma matematycznych szans na to, by "wskoczyć" na 3. miejsce w grupie).

Polacy będą w drugim koszyku podczas losowania grup eliminacji mistrzostw świata

Drugi wątek wygranej Holandii jest następujący: Biało-Czerwoni przed listopadowymi meczami mieli jeszcze szanse na najwyższe rozstawienie podczas losowania grup eliminacji mistrzostw świata.

Wygrana Holendrów sprawiła, że Biało-Czerwoni znajdą się w drugim koszyku podczas losowania grup eliminacji mistrzostw świata. Nie zmieni tego nawet ewentualna wygrana reprezentacji Polski z Holandią w środę 18 listopada.

W pierwszym koszyku znalazło się 10 drużyn: Belgia, Francja, Anglia, Portugalia, Hiszpania, Chorwacja, Niemcy, Dania, Włochy i Holandia. Jeden z tych zespołów będzie rywalem Polaków w eliminacjach mistrzostw świata. Bezpośredni awans na mistrzostwa świata w Katarze wywalczą tylko zwycięzcy grup. Losowanie grup eliminacyjnych odbędzie się 7 grudnia w Zurychu.

