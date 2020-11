Szef TVP Sport apelował do Bońka o zwolnienie Brzęczka. „Dość poklepywania po plecach”

Dziennikarze sportowi często otwarcie wyrażają swoje zdanie na temat personaliów w sporcie i nie stronią od śmiałych żądań. Niecodziennie jednak dyrektor stacji zwraca się z bezpośrednim apelem do prezesa związku piłkarskiego o usunięcie ze stanowiska trenera reprezentacji kraju. Na taki gest pozwolił sobie Marek Szkolnikowski z TVP Sport.

Szkolnikowski chce zwolnienia Brzęczka

„Przed EURO 2012 Włodzimierz Szaranowicz apelował do prezesa Laty o zmianę trenera. Nie posłuchał. Teraz ja proszę Zbigniewa Bońka, żeby posłuchał nas, dziennikarzy sportowych i kibiców. Gorzej już nie będzie. Jeśli łączy nas piłka to nie tylko hasło PR-owe to podejmie pan mądrą decyzję” – pisał na Twitterze 18 listopada.

Najlepszy napastnik świata, bardzo zdolne pokolenie

Kolejnego dnia dziennikarz wyjaśniał swoje stanowisko w rozmowie z Onetem. Podkreślał, że z tymi zawodnikami Jerzy Brzęczek powinien był stworzyć silny europejski zespół, tymczasem w ośmiu meczach z solidnymi zespołami (4x Włochy, 2x Portugalia, 2x Holandia) nie wygrał ani razu, przegrywając aż pięć spotkań. – Mamy bardzo zdolne pokolenie z najlepszym napastnikiem świata. Nie bez kozery Jan Tomaszewski mówi, że to najzdolniejsze pokolenie w historii. Tak rzeczywiście jest, a my to marnujemy przez nasz minimalizm – stwierdził Szkolnikowski.

Na Euro będzie wstyd?

– Moim zdaniem ta kadra pod wodzą Jerzego Brzęczka nie daje żadnej gwarancji, że na EURO nie będziemy się wstydzić, i że nie będzie kompromitacji. Rozmawiałem z prezesem Bońkiem jakiś czas temu i on na ten zarzut odparł: „a czy będzie gwarancja dobrego występu, jak zmienimy trenera?”. Jasne, że nie, ale tu chodzi o to, by dać sobie szansę – przekonywał dyrektor TVP Sport.

Szkolnikowski: Wyjdźmy z „drewnianych chatek”

Szkolnikowski w trakcie wywiadu stwierdził że już „dość poklepywania po plecach”. – Wyjdźmy, jak mówił Leo Beenhakker, z tych drewnianych chatek. Mamy fantastyczne stadiony, organizowaliśmy EURO, mamy świetnych piłkarzy, dużo lepszych od innych drużyn, które dziś grają lepiej. Jak nic się nie zmieni, to na EURO najpewniej się skompromitujemy, na mundial w Katarze awansować też nie będzie łatwo, bo wpadliśmy do drugiego koszyka, a bezpośrednio awansuje jeden zespół. Grozi nam sytuacja, w której do 2024 roku, czyli EURO w Niemczech, znikniemy z piłkarskiej mapy – ostrzegał.

