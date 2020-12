Polacy poznali rywali na eliminacje do Mistrzostw Świata 2022! Rozlosowano grupy

Mistrzostwa Świata w 2022 roku w Katarze będą wyjątkowe pod wieloma względami. Przede wszystkim będzie to pierwszy w historii mundial, w którym piłkarze wyjdą na boiska nie latem, a jesienią. Mundial w Katarze będzie rozgrywany bowiem od 21 listopada do 18 grudnia 2022 roku.

7 grudnia odbyło się losowanie grup kwalifikacyjnych z krajów strefy UEFA na Mistrzostwa Świata w 2022 roku w Katarze. Jest ich 10, niektóre, jak grupa I, do której trafiła Polska, liczą po sześć zespołów.

Eliminacje Mistrzostw Świata 2022. Z kim zmierzą się Polacy?

Reprezentacja Polski w piłce nożnej trafiła do grupy I mundialu w Katarze. Biało-Czerwonym przyjdzie się zmierzyć w grupie I z Anglią, Węgrami, Albanią, Andorą oraz San Marino.

Co oczywiste, największym wyzwaniem dla reprezentacji Jerzego Brzęczka będą Anglicy, którzy w rankingu FIFA zajmują obecnie 4. miejsce. Eliminacje do MŚ 2022 rozpoczną się 24-25 listopada 2021 roku, rywalizacja w grupach potrwa do 16 listopada 2021 roku, a baraże zaplanowano na marzec 2022 roku.

Eliminacje MŚ 2022. Zasady kwalifikacji

Jak opisuje portal PZPN laczynaspilka.pl, w przypadku tych eliminacji system awansu na mundial będzie skomplikowany.

„Zwycięzcy poszczególnych grup awansują bezpośrednio, natomiast dziesięć reprezentacji z drugich miejsc, a także dwie najlepsze drużyny z Ligi Narodów UEFA, które nie znajdą się w gronie 20 drużyn z pierwszych i drugich miejsc, wezmą udział w barażach. W ich następstwie wyłonione zostaną trzy ostatnie zespoły, które zagrają w katarskim mundialu” – czytamy.

Wszystkie grupy eliminacyjne na MŚ 2022

W eliminacjach na MŚ 2022 ze strefy UEFA wydzielono 10 grup, w których spotka się 55 reprezentacji, przedstawia się to następująco: