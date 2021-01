Boniek komentuje zwolnienie Brzęczka: To decyzja dobra i przemyślana

O rozstaniu się z Jerzym Brzęczkiem PZPN poinformował 18 stycznia w lakonicznym komunikacie. Nieoficjalnie mówiło się, że decyzję o zwolnieniu Jerzego Brzęczka z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski podjął indywidualnie prezes Zbigniew Boniek. O jego zamiarach nie wiedział nawet wiceprezes Cezary Kulesza, który przyznał w rozmowie ze Sport.pl, że decyzja dotarła do niego za pośrednictwem internetu.

Jerzy Brzęczek odchodzi. Zbigniew Boniek komentuje

Kulisy odejścia Jerzego Brzęczka prezes PZPN skomentował w rozmowie z Przeglądem Sportowym, potwierdzając spekulacje.

Skoro podjąłem decyzję o zwolnieniu Jurka, to jest to decyzja dobra i przemyślana – powiedział Zbigniew Boniek.

– Przemyślałem pewne kwestie, popatrzyłem do przodu, co może się wydarzyć i uznałem, że trzeba postąpić właśnie w ten sposób – dodał. Jak podkreślił, choć szkoda mu Brzęczka, bo „to dobry człowiek” , to nadeszła pora ruszyć dalej

Równocześnie Zbigniew Boniek kazał wszystkim kibicom uzbroić się w cierpliwość i nie chciał spekulować o następcy Brzęczka. Na czwartek 21 stycznia o godzinie 15 zaplanowana została konferencja prasowa z udziałem Zbigniewa Bońka. Podczas niej podane zostaną dokładniejsze informacje na temat przyszłości reprezentacji Polski.

Czytaj też:

Dlaczego Brzęczka zwolniono właśnie teraz? Było wiele lepszych momentów