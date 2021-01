Paulo Sousa nowym trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jakie są jego dokonania?

Podczas konferencji prasowej PZPN prezes związku Zbigniew Boniek ogłosił następcę Jerzego Brzęczka, którego zwolniono na początku tygodnia. Biało-Czerwonymi pokieruje Portugalczyk Paulo Sousa, o którym Boniek – co podkreślał – ma bardzo dobre zdanie.

– Uważam, że był to fantastyczny piłkarz, miał wielki charakter. Ostatnie półtora roku było trochę zahamowania pod względem trenerskim, ale zawsze mi się podobał jako twardy zawodnik – mówił o Sousie szef PZPN.

– Witam na pokładzie bardzo serdecznie pana Sousę. Życzę mu jak najlepiej (...). Trener Sousa mnie czymś ujął – powiedział.

Paulo Sousa – kariera piłkarska

Paulo Sousa to urodzony w 1970 roku były piłkarz reprezentacji Portugalii, a od 2008 roku trener piłkarski. Grający na pozycji defensywnego pomocnika zawodnik swoją karierę zaczynał w barwach Benfiki Lizbona. Stamtąd przeszedł do lokalnego rywala, Sportingu. Następnie przeniósł się do Włoch, gdzie od 1994 do 1996 grał w barwach Juventusu Turyn. Kolejno występował w Borussii Dortmund, Interze Mediolan, Parmie, Panathinaikosie, a naznaczoną kontuzjami karierę kończył w Espanyolu Barcelona.

Paulo Sousa – kariera trenerska

Jako piłkarz nigdzie nie zagrzał na dłużej miejsca. Jako trener podtrzymał ten trend. Samodzielną pracę zaczynał w Queens Park Rangers, Swansea City i Leicester. Po Anglii przyszedł czas na Videoton FC, Maccabi Tel Awiw, FC Basel. Dłużej popracował we Fiorentinie (2015-2017), by udać się do Tianjin Qianjian i Girondins Bordeaux. Przez krótki czas był asystentem w reprezentacji Portugalii, ale reprezentacją narodową nie kierował jeszcze nigdy.

Paulo Sousa – sukcesy

Jako piłkarz Paulo Sousa zdobywał mistrzostwo Włoch, Puchar Włoch i Puchar Europy z Juventusem. Wygrywał też Ligę Mistrzów z Borussią Dortmund. Jako reprezentant swojego kraju został młodzieżowym mistrzem świata. W karierze trenerskiej ma na koncie mistrzostwo Izraela z Maccabi Tel Awiw oraz Szwajcarii z FC Basel.

Paulo Sousa – wątpliwości

Na ryzyko związane z zatrudnieniem Sousy zwraca uwagę jeden z aktywnych na Twitterze dziennikarzy sportowych. Komentujący mecze Ligue 1 w Canal+ Michał Bojanowski przypomniał fatalną przygodę Portugalczyka z jego ostatnim zespołem. „Panowie on był w Bordeaux, widziałem to niemal co tydzień, mało która drużyna wywoływała u mnie fizyczny ból przy oglądaniu. Był to jeden z najgorszych szkoleniowców Bordeaux w XXI wieku. Drużyna grała strasznie topornie, bez polotu i pomysłu – choć jakość piłkarzy nie pomagała” – zaznaczał.

Bojanowski przypomniał też o wątpliwych etycznie praktykach trenera. „Paulo Sousa miał w Bordeaux wpisany procent od sprzedaży zawodników” – podkreślał. Przypomniał też „wałek ze ściągniętym zimą zeszłego roku Remim Oudinem do Bordeaux za 10 mln – w transferze pośredniczył właśnie menago Sousy, za co miał przytulić ładną prowizję”.

