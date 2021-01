Trener Sousa cytuje papieża Jana Pawła II na konferencji PZPN. „Nie lękajcie się”

Konferencja prasowa nowego selekcjonera reprezentacji Polski rozpoczęła się od przemowy wstępnej Paula Sousy. Nowy trener zaczął od przypomnienia niezwykłych warunków, w jakich zaczyna pracę, spowodowanych przede wszystkim pandemią koronawirusa. Następnie oświadczył, że chce przywołać słowa papieża Jana Pawła II, ponieważ są one dla niego bardzo ważne.

Sousa cytuje papieża: Nie lękajcie się!

– Modlę się z wami, aby nigdy się nie poddawać, nigdy nie tracić nadziei. Nie lękajcie się – cytował papieża polaka Paulo Sousa. – Tyczy się to nie tylko tych dni, nie tylko Polaków, ale całego świata. Polska to kraj pełen wiary, w którym rodzina jest zawsze najważniejsza, na pierwszym miejscu – przedstawił swoją interpretację słów Jana Pawła II nowy selekcjoner. Zaapelował także do wszystkich Polaków o dołożenie starań w budowie reprezentacji narodowej, pełnej „wiary, nadziei i przekonania, że zwyciężymy”. – Stwórzmy ogromną, narodową rodzinę, która będzie wspierała kadrę – podsumował.

Czytaj też:

Pierwszy wywiad Sousy. Zapowiada spotkanie z Lewandowskim, chce wygrać każdy mecz