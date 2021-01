Szczęsny czy Fabiański? Kto będzie numerem 1 w bramce drużyny Sousy?

Temat bramkarza pierwszego wyboru w reprezentacji jest dla polskich kibiców bardzo elektryzujący. W kadrze Jerzego Brzęczka zmiana pierwszego bramkarza następowała co pół roku, przez co nie było wyklarowanego lidera w bramce. Raz w podstawowym składzie występował Łukasz Fabiański, bramkarz angielskiego West Hamu, a raz Wojciech Szczęsny, na co dzień stojący między słupkami włoskiego Juventusu. Wydaje się, że w zespole Paula Sousy ta sprawa będzie bardziej jasna.

Selekcjoner wybrał pierwszego bramkarza. Paulo Sousa: „Nie ujawnię teraz tej decyzji”

– Nie ujawnię teraz tej decyzji. Nie chcę teraz rozmawiać o zawodnikach. Podjąłem ją już, ale chcę najpierw osobiście porozmawiać z każdym bramkarzem – odpowiedział jednemu z dziennikarzy Paulo Sousa na pytanie o to kto będzie numerem jeden. Trener ma nadzieję na spotkanie z Łukaszem Fabiańskim w Anglii. Chce też porozmawiać z trenerami bramkarzy. – Trzeba dobrze zrozumieć, nad czym każdy trener pracuje z nimi – dokończył Paulo Sousa.

Czytaj też:

Trener Sousa cytuje papieża Jana Pawła II na konferencji PZPN. „Nie lękajcie się”