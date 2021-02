Kolejny reprezentant nie pojedzie na Euro 2020. Jacek Góralski zerwał więzadła krzyżowe

Jacek Góralski na swój 18. występ w kadrze Polski będzie musiał długo poczekać. Zawodnik kazachskiego Kairatu zerwał więzadła krzyżowe przednie. Góralski doznał kontuzji podczas meczu nieoficjalnego, bo w trakcie sparingu z białoruskim Ruchem Brześć. O sprawie poinformował na Twitterze prezes Zbigniew Boniek.

Mistrzostwa Europy nie dla Góralskiego, co zrobi Sousa?

Lekarz reprezentacji Polski, Jacek Jaroszewski, wyklucza jakiekolwiek szanse występu Jacka Góralskiego na nadchodzących Mistrzostwach Europy, przełożonych z 2020 na 2021 rok z powodu pandemii koronawirusa.

Góralskiego ominą również wiosenne mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata. – Jacek był u mnie wczoraj, diagnoza jest już potwierdzona. (...). Jestem przekonany, że wróci na boisko silniejszy. Myślę, że będzie gotowy do gry jesienią – zapowiedział w rozmowie z portalem laczynaspilka.pl Jaroszewski.

Jacek Góralski to drugi po Krystianie Bieliku (też zerwał więzadła krzyżowe – red.) reprezentant Polski z tak poważną kontuzją w ciągu paru tygodni. Oznacza to, że selekcjoner Biało-Czerwonych Paulo Sousa stracił dwóch graczy środka pola, ponieważ zarówno Bielik, jak i Góralski, grają na pozycji pomocnika. W dodatku ostatnio słabo prezentuje się też Grzegorz Krychowiak, więc przed EURO 2020 Sousę czeka spore wyzwanie, by optymalnie ustawić środek pomocy.