Michał Helik w szerokiej kadrze na El. MŚ 2022. Ogromne wyróżnienie dla polskiego obrońcy

Michał Helik od obecnego sezonu reprezentuje barwy klubu Barnsley F.C. występującego na zapleczu angielskiej Premier League. Polski zawodnik od samego początku swojej kariery na wyspach prezentuje się świetnie i gołym okiem widać, że bardzo dobrze zaaklimatyzował się na angielskich boiskach. Po zaledwie pięciu spotkaniach 25-letni środkowy obrońca wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie ekipy z Barnsley i wystąpił w niemal wszystkich oficjalnych meczach swojej drużyny (tylko dwukrotnie nie zagrał w grudniu). Dodatkowo tylko raz zszedł z boiska przed końcowym gwizdkiem. W pozostałych spotkaniach za każdym razem występował przez pełne 90 minut.

Mimo, że od początku sezonu Helik wykazywał się dobrą formą, to zdecydowanie najlepszym okresem dla obrońcy był luty. W tym miesiącu polski zawodnik zanotował trzeci najlepszy wynik w lidze jeśli chodzi o przechwyty piłki (17 razy), strzelił dwie bramki i znalazł się w najlepszej „11” miesiąca Championship. Dodatkowo jego drużyna dzięki trwającej już od sześciu spotkań serii zwycięstw awansowała na 7. miejsce w tabeli, co oznacza, że nadal może się liczyć w walce o awans do Premier League.

Michał Helik i jego transfer do Anglii

Polski obrońca przeniósł się do Barnsley w trakcie letniego okienka transferowego przed obecnym sezonem. Wychowanek Ruchu Chorzów spędził na polskich boiskach sześć lat. w Latach 2013-2017 reprezentował barwy Ruchu Chorzów, w którym rozegrał 46 spotkań. Później trafił do Cracovii Kraków, gdzie przez 3 lata zanotował 88 meczów i strzelił 9 bramek.

Dobra gra w Ekstraklasie zaowocowała ofertą z zaplecza Premier League, której polski obrońca nie odrzucił. Sam Helik mówił, że marzy o grze w Premier League, więc występy na jej zapleczu z pewnością przybliżą go do spełnienia marzenia. Jednak przed debiutem na najwyższym szczeblu rozgrywek w Anglii, Helik będzie miał szanse spełnić inne marzenie niemal każdego chłopca w kraju – zagrać w reprezentacji Polski.

Czytaj też:

Paulo Sousa ogłosił powołania. Są debiutanci