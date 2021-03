COVID-19 w reprezentacji. Mateusz Klich zakażony koronawirusem

W środę 24 marca rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski przedstawił na Twitterze nowe informacje na temat koronawirusa w naszej kadrze narodowej. Ujawnił też nazwisko zakażonego piłkarza. „Reprezentacja Polski otrzymała dziś rano wyniki badania na obecność SARS-Cov-2. Niestety w przypadku Mateusza Klicha wynik jest pozytywny. Zawodnik czuje się dobrze i nie wykazuje objawów choroby, ale jego wyjazd do Budapesztu jest wykluczony. Dziś test został powtórzony” – pisał.

Oznacza to, ze Mateusz Klich na pewno nie zagra w czwartek 25 marca z Węgrami. Ominą go też spotkania z Andorą i Anglią, rozgrywane w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. Zawodnik został już odseparowany od drużyny. W październiku ubiegłego roku w takiej samej sytuacji był Maciej Rybus. Wtedy pozostałym piłkarzom naszej kadry udało się uniknąć zakażenia. Miejmy nadzieję, że podobnie będzie w tej sytuacji.

Zakażony ważny zawodnik. Kim jest Mateusz Klich?

Mateusz Klich to podstawowy piłkarz występującego w angielskiej Premier League Leeds United. Zarówno w klubie, jak i w reprezentacji gra na pozycji środkowego pomocnika. Na swoim koncie ma 30 występów w narodowych barwach, w których strzelił dwa gole. W sezonie 2020/2021 zagrał już w 29 meczach Leeds, notując 5 asyst i dwie bramki. Sześciokrotnie karany żółtą kartką, łącznie spędził na boisku 2103 minuty.



Koronawirus w reprezentacji

Pierwsze informacje o pojawieniu się koronawirusa w polskiej kadrze podał we wtorek 23 marca dziennikarz sportowy Tomasz Włodarczyk. Zastrzegał przy tym, że chodzi o zawodnika z podstawowego składu, ale nie Roberta Lewandowskiego. „Ze względu na RODO nie możemy jednak podać imienia i nazwiska zawodnika” – pisał wtedy. Podkreślał, że zawodnik nie ma żadnych objawów i czuje się dobrze. Zastrzegał, że trzeba też poczekać na drugi test potwierdzający zakażenie. „Badanie ma zostać przeprowadzone w następnych godzinach. Także przez wszystkich piłkarzy, bo kadra trenowała i spędzała czas grupie” – pisał.



Reprezentacja Polski przed meczem z Węgrami

22 marca odbył się pierwszy trening biało-czerwonych na stadionie przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie. Kadrowicze Paulo Sousy są w trakcie przygotowań do meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Węgrami. Zagrają z nimi w Budapeszcie 25 marca.

