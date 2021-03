Jak wyglądają odprawy u Paulo Sousy? PZPN pokazał nagranie

Atmosfera oczekiwania przed pierwszymi meczami reprezentacji prowadzonej przez nowego szkoleniowca jest wyraźnie wyczuwalna. Kibice z wielką nadzieją spoglądają na naszą drużynę narodową i czekające ją mecze eliminacyjne do mistrzostw świata. Dobrze odczytując te nastroje, pracownicy Polskiego Związku Piłki Nożnej umiejętnie podsycają zainteresowanie wokół kadry, wypuszczając do sieci atrakcyjne zakulisowe materiały. Tym razem dostaliśmy odprawę selekcjonera, Paulo Sousy.

Sousa: Jestem optymistyczny i ambitny. Chcę tego samego u swoich zawodników

Jak można było się spodziewać, Portugalczyk przemawiał do polskich zawodników w języku angielskim. Na pierwszym spotkaniu z piłkarzami postanowił przekazać im kilka uwag na temat celów, przygotowań oraz mentalności kadry. – Jako trener i jako człowiek jestem zawsze bardzo optymistyczny, ambitny i chcę to widzieć u wszystkich moich zawodników – podkreślał.

Sousa: Wszystko ma prowadzić nas do jednego celu

– Tym zgrupowaniem rozpoczynamy kwalifikacje do mistrzostw świata. Naszym pierwszym celem jest zakwalifikowanie się do turnieju – przypomniał. – Upewnijmy się, że wszystkie nasze zachowania: na odprawach, na stołówce, na treningach, w szatni – prowadzą nas do osiągnięcia pierwszego celu – zakwalifikowania się – podkreślał.

Sousa: Musimy wychodzić na mecze z ambicją i odwagą

– By zakwalifikować się na mistrzostwa, musimy mieć w głowach jedną rzecz. Musimy wychodzić z ambicją i odwagą, by wygrać każdy mecz. Czy każdy mecz będzie taki sam? Nie. Pod względem strategii będą się różnić. Będziemy mieć naszą drogę, nasz wspólny pomysł, ale strategię w każdej grze będziemy lekko dopasowywać – zapowiedział.

