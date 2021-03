Węgry na początek boju o mundial. Dziś Polacy grają o pierwsze punkty

Gra reprezentacji Polski jest obecnie jedną wielką niewiadomą. Po tym, jak w styczniu stery kadry objął Paulo Sousa, można spodziewać się nie tylko zmiany taktyki, ale również roszad personalnych. Portugalczyk powołał kilku debiutantów, chociaż w meczu z Węgrami prawdopodobnie zobaczymy sprawdzonych zawodników. Dziennikarze spekulują, że na ławce może zasiąść Kamil Glik, co zwiastuje wyższe ustawienie obrony.

W jakim składzie Polacy zagrają z Węgrami?

Pewniakiem do gry w pierwszym składzie jest Wojciech Szczęsny, co już wcześniej zapowiedział selekcjoner. Przed nim prawdopodobnie zobaczymy Jana Bednarka i – jeśli Glik zasiądzie na ławce – Pawła Dawidowicza. W roli wahadłowych defensorów mogą wystąpić Arkadiusz Reca i Bartosz Bereszyński.

Linię pomocy uzupełni będący w dobrej dyspozycji Grzegorz Krychowiak, który pod nieobecność Mateusza Klicha prawdopodobnie będzie wspierany przez Jakuba Modera. W pierwszej jedenastce można spodziewać się również Piotra Zielińskiego i kogoś z duetu: Kamil Jóźwiak i Sebastian Szymański.

Na szpicy tradycyjnie wystąpi Robert Lewandowski wspierany zapewne przez Arkadiusza Milika, który po przejściu do Olympique Marsylia odnotował zwyżkę formy. Taki wariant to spełnienie marzeń kibiców, którzy w przeszłości niejednokrotnie krytykowali Jerzego Brzęczka za grę jednym napastnikiem. Wspomniane ustawienie często się nie sprawdzało, ponieważ snajper Bayernu zamiast koncentrować się na ofensywie, wracał do linii pomocy i pomagał w rozegraniu.

Gwiazdy z RB Lipsk. Co wiemy o Węgrach?

Najjaśniejszą gwiazdą naszych czwartkowych rywali jest Dominik Szoboszlai, który za swoje występy w RB Lipsk zbiera bardzo wysokie noty. 20-latek jednak od wielu tygodni leczy kontuzję i zabraknie go w meczu z Polską. W tym samym niemieckim klubie występują jeszcze eter Gulacsi oraz Willi Orban, którzy stanowią trzon drużyny Madziarów.

Podobnie jak Polacy, Węgrzy również swoje ostatnie mecze rozegrali jesienią. Podopieczni Marco Rossiego w ośmiu spotkaniach przegrali tylko raz, z Rosją. Odnotowali dwa remisy i aż pięć zwycięstw: dwa z Turcją, z Bułgarią, Serbią i Islandią.

Mecz Węgry – Polska – transmisja i relacja na żywo

Mecz reprezentacji Węgier i Polski zostanie rozegrany na Puskas Arena w Budapeszcie. Początek spotkania o 20:45, a transmisja będzie dostępna na antenach TVP1 oraz TVP Sport. Zapraszamy także na relację na żywo w serwisie Wprost.pl.

