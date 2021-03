NA ŻYWO: Węgry – Polska. Biało-Czerwoni zaczynają walkę o mundial

56 min. Gospodarze nie zamierzają cofnąć się do głębokiej defensywy. Kolejna akcja naszych rywali, Szalai pada po starciu z Helikiem, ale sędzia nie odgwizduje faulu. 55 min. Czy Polacy zdołają odrobić dwubramkową stratę? Przebieg tego spotkania na razie na to nie wskazuje. Trochę chaotyczna akcja Węgrów, odbita piłka wpadła pod nogi Szalaia, a gracz Hoffenheim pokonuje Szczęsnego. 52 min. GOOOOL! Tracimy drugą bramkę. 52 min. Hangya próbował dojść do długiego podania, ale uprzedził go Szczęsny. Przytomne wyjście naszego bramkarza. 51 min. Dzisiaj nasze stałe fragmenty gry nie robią krzywdy Polakom. Dośrodkowanie Zielińskiego z narożnika wybite. 51 min. Reca lewym skrzyłem, próbuje płasko zagrywać w pole karne, ale blokuje Fiola. Rzut rożny dla Polaków. 50 min. Długie podanie do Sallaia, ale dobra interwencja polskich stoperów. 49 min. Sallai faulowany przez Bereszyńskiego. Żółta kartka dla polskiego defensora. 48 min. Szymański do Milika, ten szukał wysokim podaniem Recy, ale mocno niecelnie. Przejmują podopieczni Rossiego. 47 min. Znowu atakujemy lewą stroną, po której ustawiony jest bardzo aktywny dzisiaj Reca. Dobrze ustawieni rywale zmuszają nas jednak do wycofania piłki. 46 min. Pierwsza próba Polaków, ale defensorzy reprezentacji Węgier wybijają na aut. Zaczynamy! Obie drużyny wychodzą już na boisko. Mamy nadzieję, że w drugiej odsłonie spotkania Polacy zaprezentują się z lepszej strony. Za chwilę początek drugiej połowy. Koniec pierwszej połowy. Zapraszamy po przerwie! 45 min.+1 Sędzia dolicza minutę do pierwszej połowy. 45 min. Teraz próbujemy prawą stroną. Ale brak precyzji w rozegraniu skutkuje przejęciem piłki przez rywali. 43 min. Lewandowski upada w polu karnym i łapie się za głowę. Kapitan reprezentacji twierdzi, że został uderzony łokciem, ale sędzia pozostaje niewzruszony. 43 min. Reca z lewej strony dogrywa w pole karne, ale wybija Orban. 42 min. Sallai faulowany w środku boiska przez Bereszyńskiego. Rzut wolny dla Węgrów. 41 min. Zieliński próbował uderzać zza pola karnego, ale jego strzał wyblokowany. 40 min. Znowu zaczynamy konstruowanie akcji od własnej bramki. 39 min. Dużo walki w środkowej strefie, ale nic konkretnego z tego nie wychodzi. Teraz faulował Moder. 36 min. Rzut wolny dla Polaków. Zieliński wrzuca w pole karne, Helik zgrywa piłkę w środek pola karnego, ale żaden z kolegów nie dopadł do futbolówki. 35 min. Dobra akcja Węgrów prawym skrzydłem, Lovrencsics zagrywał przed bramkę, ale Szalai nie uderzył czysto piłki. Szczęsny zacznie od bramki. 34 min. Helik fauluje Sallaia od tyłu. Żółta kartka dla gracza Barnsley. 33 min. Próbujemy prawym skrzydłem, na które przeszedł Lewandowski. Snajper Bayernu upada, ale według arbitra nie ma mowy o faulu. 33 min. Kalmar fauluje Modera w środkowej strefie. Rzut wolny dla Polaków. 31 min. Kalmar faulowany przy próbie wybicia piłki. Węgrzy zaczną od rzutu wolnego. 31 min. Akcja po drugiej stronie boiska. Reca próbował dośrodkować, ale blokuje Lovrencsics. Mamy rzut rożny. 30 min. Lovrencsics dalekim podaniem w pole karne szukał kolegów, ale ekwilibrystycznie wybijał głową Szczęsny. Odważna interwencja bramkarza Juventusu, który wyszedł na szesnasty metr. 29 min. Zieliński próbował przedzierać się w środku boiska, ale stracił piłkę. Przejmują Węgrzy, zza pola karnego uderza Fiola, ale na szczęście niecelnie. 27 min. Milik do Lewandowskiego, ten na prawą stronę do Szymańskiego, odegranie do Milika, ale ten niecelnie uderza głową. Od bramki zacznie Gulacsi. 26 min. Długie podanie w pole karne do Milika, ale Orban świetnie blokuje snajpera Olympique Marsylia. 25 min. Wysoko wychodzą Węgrzy, próbują zakładać wysoki pressing już na naszej połowie. 24 min. Krychowiak środkiem do Lewandowskiego, ten próbował odgrywać do kolegi, ale dobrze blokują defensorzy. 24 min. Kalmar fauluje Helika w naszym polu karnym. Zaczniemy od rzutu wolnego. 23 min. Lewandowski wziął się za rozgrywanie, ale jego prostopadłe podanie dobrze odczytane przez Węgrów. 22 min. Faulowany Lewandowski. Rzut wolny dla Polaków w środkowej strefie. 21 min. Znowu ten sam obrazek. Polscy obrońcy krótko rozgrywają piłkę, po czym posyłają długie podanie w stronę Milika Lewandowskiego. Ponownie wybijają obrońcy rywali. 20 min. Szybka akcja Węgrów, rozegranie na lewe skrzydło, podanie przed pole karne dostał Lovrencsics, ale oddał strzał wprost w Szczęsnego. 18 min. Przesuwamy się z piłką na połowę przeciwników. Póki co jednak nic z tego nie wynika, bo rywale dobrze ustawiają się w obronie. Tak prezentują się dzisiaj trybuny na Puskas Arena:

twitter.com 16 min. Polacy znowu powoli rozgrywają piłkę w linii defensywnej. Po chwili długie podanie w stronę napastników, ale Reca fauluje i rzut wolny dla gospodarzy. 15 min. Zieliński dośrodkowuje z narożnika, ale dobrze piąstkuje Gulacsi. Gospodarze przejmują piłkę. 14 min. Teraz Krychowiak zagrywał z naszej połowy w stronę Milika, ale Fiola wybija na rzut rożny. 13 min. Długie rozciągnięcie do Szymańskiego, ale gracz Dinamo Moskwa traci piłkę. 12 min. Atak pozycyjny Polaków, na razie rozgrywamy piłkę przez obrońców. Teraz podanie do Szczęsnego. 11 min. Długie podanie Szczęsnego, ale dobrze ustawieni defensorzy Węgier. Po chwili Helik fauluje Szalaia i piłka dla gospodarzy. 11 min. Biało-Czerwoni póki co nie skonstruowali żadnej składnej akcji. Pozostaje mieć nadzieję, że Polacy szybko otrząsną się po utracie bramki i zaczną realizować założenia taktyczne. 10 min. Milik próbuje prawym skrzydłem, ale defensorzy zabierają mu piłkę. Po chwili Zieliński złapany na spalonym. Roland Sallai został wypuszczony w bój długim podaniem, wpadł w pole karne i pokonał zaskoczonego Szczęsnego. Biało-Czerwoni fatalnie rozpoczynają mecz. 6 min. Świetna kontra Węgrów i tracimy bramkę! 5 min. Kolejny faul naszych rywali. Tym razem Kleinheisler nieczysto zaatakował Krychowiaka. Tymczasem mały jubileusz obchodzi dzisiaj nasz bramkarz:

twitter.com 3 min. Biało-Czerwoni przyjmują inicjatywę, długa piłka w stronę bramki Węgrów, ale Lewandowski nie zdołał dojść do futbolówki. 3 min. Reca próbował wychodzić na pozycję lewym skrzydłem, ale został złapany na spalonym. 2 min. Mocno chaotyczny początek spotkania, obie drużyny odnotowały kilka strat. 2 min. Biało-Czerwoni rozpoczynają atak pozycyjny. Węgrzy przerywają akcję faulem. 1 min. Przy piłce gospodarze. Fauluje Moder i rzut wolny dla naszych rywali w środkowej strefie. 20:46 Zaczynamy! 20:41 Czas na hymny narodowe. Początek spotkania już za kilka minut! 20:40 Piłkarze obu drużyn wychodzą już na boisko. 20:35 Polecamy analizę gry Mateusza Klicha, którego zabraknie w meczu z Węgrami:

20:35 Polecamy analizę gry Mateusza Klicha, którego zabraknie w meczu z Węgrami:

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1375143970985144329?s=20 20:14 Polscy piłkarze przyjechali już na stadion w Budapeszcie:

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1375152164432183301?s=20 20:02 Karty odkryli również nasi rywale:



twitter.com 19:56 Paulo Sousa dał dzisiaj szansę debiutantowi, Michałowi Helikowi. Przypominamy sylwetkę tego piłkarza:



Michał Helik w szerokiej kadrze na El. MŚ 2022. Ogromne wyróżnienie dla polskiego obrońcy 19:33 Znamy już skład, w jakim Polacy wybiegną dzisiaj na boisko:



twitter.com

Meczem z Węgrami Polacy rozpoczynają eliminacje do mistrzostw świata, które odbędą się w 2022 roku w Katarze. Jeszcze w niedzielę 28 marca podejmiemy na własnym stadionie Andorę, a trzy dni później zagramy na wyjeździe z Anglią. Po Euro czekają nas jeszcze starcia z Albanią i San Marino oraz druga kolejka spotkań z grupowymi rywalami.

Kadra na marcowe mecze

Paulo Sousa podczas konferencji zorganizowanej 15 marca ogłosił kadrę na mecze z Węgrami, Andorą i Anglią. Na liście powołanych znaleźli się trzej bramkarze: Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski i Wojciech Szczęsny.

Oprócz wspomnianej trójki zaproszenie na zgrupowanie otrzymali obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Kamil Piątkowski, Arkadiusz Reca, Maciej Rybus oraz pomocnicy: Rafał Augustyniak, Kamil Grosicki, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Sebastian Kowalczyk, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder Przemysław Płacheta, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński.

Kadrę uzupełnili napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek oraz Karol Świderski.

