Boniek skomentował pierwszy mecz Sousy. Posiłkował się wulgaryzmem

W czwartek 25 marca reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała swój pierwszy mecz w eliminacjach do mistrzostw świata. Był to jednocześnie pierwszy raz, kiedy naszą kadrę poprowadził w bój portugalski trener, Paulo Sousa. Biało-czerwoni zremisowali z niżej notowanymi Węgrami 3:3. Zbigniew Boniek, który brał na siebie pełną odpowiedzialność za zatrudnienie szkoleniowca, podsumował na Twitterze całe to spotkanie.

Boniek: Gramy dalej

„Można po takim meczu być w.......m, ale przy takich błędach wyciągnąć remis to coś pozytywnego. Gramy dalej” – pisał jeszcze w czwartek. W kolejnym tweecie Boniek odniósł się również do taktyki, którą zastosował w tym meczu Paulo Sousa. Ofensywne ustawienie Polaków poskutkowało utratą aż trzech bramek. „Można było wyjść tylko z Robertem Lewandowskim i liczyć na kontrę. Chcemy grać inaczej, ofensywnie, to takie mecze będą się zdarzać – i dobrze, tylko już bez tych banalnych błędów” – pisał.

twitter

Zbigniew Boniek chwali grę do końca



Prezes PZPN na koniec swojego wpisu jeszcze raz wrócił do optymistycznych wniosków. „A kiedy w meczu o punkty przegrywaliśmy 2-0 i 3-2 na wyjeździe i zdobyliśmy punkt?” – pytał krytycznie nastawionych kibiców, zwracając uwagę na ducha walki w zespole Sousy. Oba jego tweety polubiło odpowiednio 1800 i 1000 osób, co pokazuje, że w swojej ocenie czwartkowego meczu Zbigniew Boniek nie jest osamotniony.

twitter

Kolejnym przeciwnikiem Polski w ramach eliminacji do MŚ będzie Andora. Biało-czerwoni zmierzą się z tym rywalem już w niedzielę 28 marca.

Czytaj też:

Szpilka stracił cierpliwość do Zbigniewa Bońka. „Pisze pan głupoty, aż mnie k***a ręka świerzbi”