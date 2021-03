Paulo Sousa przyznał się do błędu. „Zmieniłbym niektórych graczy”

Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała na wyjeździe z Węgrami 3:3 w pierwszym meczu eliminacji MŚ 2022. Biało-Czerwoni fatalnie rozpoczęli to spotkanie i do 60. minuty przegrywali 0:2 po golach Rolanda Sallaia i Adama Szalaia. Grę naszej kadry odmieniły dopiero zmiany, przeprowadzone przez debiutującego selekcjonera Paulo Sousę. W ciągu kilkudziesięciu sekund Polacy doprowadzili do remisu za sprawą wpuszczonych z ławki Krzysztofa Piątka i Kamila Jóźwiaka. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 3:3, gdyż gole strzelili jeszcze Willi Orban i Robert Lewandowski.

Po spotkaniu Paulo Sousa, selekcjoner Biało-Czerwonych, przyznał się, że popełnił błąd przy doborze składu na to starcie. - Czy zmieniłbym podstawową jedenastkę, gdybym mógł rozegrać ten mecz jeszcze raz? Tak, zmieniłbym. Nie powiem, jakich zmian bym dokonał, ale tak. Zmieniłbym niektórych graczy - odpowiedział na pytanie Szymona Borczucha z TVP Paulo Sousa. Selekcjoner dodał jednak, że po nie najlepszej pierwszej połowie druga odsłona wyglądała już znacznie lepiej i nasza drużyna zasłużyła na zwycięstwo.

Czytaj też:

Boniek skomentował pierwszy mecz Sousy. Posiłkował się wulgaryzmem