Krychowiak i Szczęsny narysowali Lewandowskiego. Podobny?

Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny stanowią o sile polskiej reprezentacji. Cała trójka najwyraźniej doskonale rozumie się nie tylko na boisku, a w mediach społecznościowych często można zobaczyć ich wspólne zdjęcia. Nawet jeśli któryś z graczy z powodu kontuzji nie jest powoływany przez selekcjonera, to pozostała dwójka i tak dba o to, by w symboliczny sposób zaakcentować pamięć o nim.

Krychowiak i Szczęsny, a między nimi Lewandowski

Tak jest w przypadku twitterowego wpisu Krychowiaka, który pokazał zdjęcie ze Szczęsnym. Zawodnicy Lokomotiwu Moskwa i Juventusu Turyn pozowali przy stole w hotelowej restauracji, a między sobą zostawili wolne miejsce. Zajął je dorysowany w programie graficznym ludzik i gdyby nie podpis pod fotografią, ciężko byłoby się domyślić, kogo tajemnicza postać przypomina. „To prawie tak, jakbyś tutaj z nami był” – napisał Krychowiak oznaczając przy tym Lewandowskiego. „Trzymam kciuki. Do boju!” – skomentował snajper Bayernu.

To nie pierwszy przykład tego typu twórczości, o czym jeden z internautów przypomniał pod postem zawodnika Lokomotiwu. Na jednym ze zgrupowań zabrakło Szczęsnego, którego karykaturę dorysowali Lewandowski z Krychowiakiem. Gdy do kadry nie dołączył z kolei pomocnik reprezentacji, jego towarzysze również wzięli się za przeróbkę graficzną.

twitterCzytaj też:

Nie tylko Klich i Skorupski. Kolejne trzy przypadki koronawirusa w reprezentacji