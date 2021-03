Pech piłkarskiej reprezentacji Polski. Krychowiak i Piątkowski zakażeni koronawirusem

Rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski poinformował, że we wtorek 30 marca pozytywny wynik testu wykrywającego SARS-Cov-2 otrzymali Kamil Piątkowski oraz Grzegorz Krychowiak. Oznacza to, że obrońca, który zadebiutował w kadrze w meczu z Andorą, nie będzie mógł zagrać na Wembley. Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja pomocnika Lokomotiwu Moskwa. „Z uwagi na fakt, że Grzegorz Krychowiak jest ozdrowieńcem podjęliśmy rozmowy z UEFA w celu wyjaśnienia sprawy i dopuszczenia do meczu” – przekazał rzecznik PZPN.

Jakub Kwiatkowski dodał, że on również otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Pozostali członkowie sztabu szkoleniowego uzyskali wyniki negatywne.

Problemy biało-czerwonych przed meczem z Anglią

Paulo Sousa nie może zaliczyć początków pracy z biało-czerwonymi do najłatwiejszych. Przed meczem z Węgrami zakażenie koronawirusem potwierdzono u Mateusza Klicha. W spotkaniu z Andorą nie mógł zagrać Łukasz Skorupski, który także zachorował na COVID-19. W poniedziałek 29 marca PZPN przekazał, że Robert Lewandowski nie zagra w najbliższym meczu reprezentacji Polski. Badania kliniczne i obrazowe wykazały u naszego kapitana uszkodzenie więzadła pobocznego prawego kolana.



Mecz Polska-Anglia – gdzie i kiedy oglądać?

Mecz pomiędzy reprezentacjami Polski i Anglii zostanie rozegrany w środę 31 marca o godzinie 20:45. Transmisja w TVP 1, TVP Sport, TVPSPORT.PL i aplikacji mobilnej. Początek studia przedmeczowego o godzinie 20:30.

