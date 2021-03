Anglia - Polska. Deleu: Nie ma przeszkód, żeby Polacy klęknęli przed meczem

Deleu to posiadający polskie obywatelstwo czarnoskóry zawodnik Jaguara Gdańsk. Pochodzący z Brazylii zawodnik grał też w Lechia Gdańsk, Cracovii, Miedzi Legnica, Chojniczance Chojnice czy Bytovii Bytów. Miał więc okazję dość dobrze poznać nasz kraj i kibiców piłkarskich. W rozmowie z Interią Sport stwierdził, że nie będzie niczym niewłaściwym, jeżeli w środę 31 marca Polacy solidarnie uklękną obok swoich angielskich kolegów przed starciem w ramach eliminacji do MŚ.

Deleu: Polacy rozumieją, co znaczy być prześladowanym za pochodzenie

– Znam temat, moim zdaniem nie ma przeszkód, żeby Polacy klęknęli przed meczem, jeśli cały świat tak robi. Mecz odbywa się w Anglii, jeśli gospodarze tak robią to goście powinni się dostosować. Jestem tak wychowany, że nie wchodzę w butach do czyjegoś domu, szanuję zwyczaje gospodarza. Tak było, gdy ja przyjechałem do Polski z Brazylii, nie kazałem nikomu tańczyć samby (śmiech). Z tego co wiem z historii, Polacy też przez wiele lat byli uciskani, nie mieli własnego państwa, więc rozumieją, co to znaczy być prześladowanym za pochodzenie – mówił.

Co w sprawie klękania ma do powiedzenia PZPN?

Rzecznik PZPN wyjaśniał, że decyzji w kwestii klękania jeszcze nie podjęto. – Ostatecznie piłkarze zdecydują o tym na przedmeczowej odprawie. Wydaje mi się jednak, że nie zdecydują się klękać, nie są do tego przekonani. Wykonanie takiego gestu proponowano nam już w przeszłości przed meczem z Holandią i nie zdecydowaliśmy się na niego – mówił.

Boniek: Tyle było ważniejszych tematów

Prezes PZPN Zbigniew Boniek podnosi z kolei, że nasza reprezentacja ma znacznie pilniejsze problemy. – Czy uklękną? Nie wiem. Na razie na zgrupowaniu ten temat się nie pojawił. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tyle było ważniejszych tematów, bardziej niebezpiecznych, także to jest ostatni temat, który nas interesuje. (...) Ja jestem absolutnie przeciwko takim akcjom. To jest bowiem czysty populizm, bo za tym nic nie idzie. Piłkarze czasem klękną, a jakby się niektórych z nich spytać, dlaczego klęczą, to nawet by nie wiedzieli – komentował.

Wśród polskich kibiców najgłośniej przebija się głos tych, którzy są przeciwni podobnym manifestacjom. Na Twitterze trenduje obecnie hasztag #nieklekamy, pod którym internauci próbują udowodnić, że Polacy nie mają powodu do przepraszania za rasizm Anglików. Gdzieniegdzie pojawiają się jednak głosy mówiące, że to przecież nie o Polaków tutaj chodzi, a o gest solidarności z czarnoskórymi sportowcami, który nic nas nie kosztuje.

