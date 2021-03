Na boisku może być różnie, ale to Polska wygrywa w starciu WAG's. Sami zobaczcie

Wives and girlfriends (WAG's) to termin stworzony i spopularyzowany przez angielską prasę brukową. Jako że akurat z Anglikami przyszło nam się mierzyć w eliminacjach, nie mogliśmy nie nawiązać do tej nieco niepoprawnej politycznie tradycji. Zwłaszcza, że akurat w tej konkurencji mamy nad Wyspiarzami przewagę. W przeciwieństwie do piłkarzy, którzy z faworyzowanymi Anglikami mieliby małe szanse nawet przy obecności Lewandowskiego, partnerki naszych grajków zdecydowanie górują nad Brytyjkami. Zresztą, co tu dużo pisać – wystarczy spojrzeć na zdjęcia.

Galeria:

Polskie WAG's

Miejmy nadzieję, że kibicujące swoim partnerom polskie WAG's popchną ich do zwycięstwa, albo chociaż jakiegoś „zwycięskiego remisu”. Wspierająca Jana Bednarka Julia Nowak, kibicująca Kamilowi Piątkowskiemu Kasia Noga czy trzymająca kciuki za Przemysława Płachetę Aleksandra Łoboda na pewno chciałyby zatriumfować nad kibicującą Masonowi Mountowi Chloe Wealleans-Watts, Harry'emu Maguire'owi Fern Hawkins czy Raheemowi Sterlingowi Paige Milian.

Galeria:

Angielskie WAG'sCzytaj też:

Anglia - Polska. Deleu: Nie ma przeszkód, żeby Polacy klęknęli przed meczem