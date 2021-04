Lewandowski przed meczem z Anglią: Wembley to Wembley, na Narodowym się zagra, w rewanżu

– To się wydarzyło dwie minuty przed moim zejściem, w polu karnym rywala. Dobiłem piłkę i mi spadł przeciwnik na nogę moją prawą, którą trochę przegięło – opisywał swój uraz kapitan reprezentacji Polski. Potwierdził, że ta kontuzja wyklucza jego występ w meczu z Anglią. – Niestety tak, w najgorszym momencie. Ale pierwszych parę dni jest najgorszych przy tego typu kontuzjach. Kolano jest trochę osłabione, więc jak nie ma stabilizacji, to ryzyko jest duże wtedy – tłumaczył.

Lewandowski: Szkoda, zagrać z Anglią zawsze fajnie

Zawodnik przyznał, że może podjąłby ryzyko, gdyby reprezentacja grała dwa dni później. – Szkoda, zagrać z Anglią zawsze fajnie – mówił ze smutkiem. Chwilę później jednak pocieszał sam siebie. – Wembley to Wembley – na Narodowym sie zagra. Rewanż na Narodowym zagramy – rzucił. Jak się później okazało, jego uraz był znacznie poważniejszy i lekarze z Monachium nakazali mu przerwę w grze na około miesiąc.

Lewandowski do fanów: Wspierajcie nas

Robert Lewandowski nie zapomniał też o kilku słowach dla fanów. – Pozdrawiam was wszystkich. Oglądajcie nas, wspierajcie nas, kibicujcie nam, bo czujemy wasze wsparcie. To jest fajne. Potrzebujemy was – powiedział na końcu bezpośrednio do kibiców. Rozmowę z piłkarzem zobaczycie praktycznie już na początku załączonego wyżej materiału wideo.

