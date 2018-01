Nagrody za medale igrzysk w Pjongczangu. Ile mogą zarobić Polacy?

Reprezentacja Polski liczyć będzie 58 osób (26 kobiet i 32 mężczyzn). Polacy wystąpią w następujących dyscyplinach: biathlon, bobsleje, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, short track, skoki narciarskie, biegi narciarskie, narciarstwo alpejskie, narciarstwo dowolne, kombinacja norweska, snowboard. Chorążym Polskiej Reprezentacji podczas ceremonii otwarcia będzie łyżwiarz szybki, mistrz olimpijski z Soczi 2014, Zbigniew Bródka.

Zarząd PKOl postanowił, że zwycięzcy w konkurencjach indywidualnych otrzymają nagrody wysokości - zawodnicy do 120 tys. zł (za medal złoty), do 80 tys. (srebrny) i do 50 tys. (brązowy). Trenerzy mogą liczyć na nagrody odpowiednio: do 60 tys., do 40 tys. i do 25 tys. zł.

W konkurencjach drużynowych (drużyny, sztafety, załogi, pary): zawodnicy otrzymają nagrody do 90 tys. złotych (za medal złoty), do 60 tys. (srebrny) i do 37,5 tys. (brązowy) trenerzy identycznie jak w konkurencjach indywidualnych.

XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie PyeongChang 2018 rozpoczną się 9 lutego, a zakończą 25 lutego 2018 roku.