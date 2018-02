Premier do skoczków: Wasza walka na skoczni jest walką dla Polski

Była kochanka Kim Dzong Una „wróciła ze świata umarłych”. Dostała historyczne zadanie

Kim Dzong Un wysłał liderkę popularnej w Korei Północnej grupy artystycznej Moranbong do Korei Południowej, by osobiście sprawdziła, jak idą przygotowania do występu w ramach zimowych igrzysk olimpijskich. Media opisują niezwykłą...