Pjongczang 2018. Korea Północna zrzuca z balonów propagandowe ulotki

Ulotki odnalezione na terenie stolicy Korei Południowej prawdopodobnie zostały zrzucone z balonów. Znajduje się na nich m.in. napis „Witamy gości z Pjongjangu”. Pjongjang to stolica Korei Północnej, a napis odnosi się do przyjazdu delegacji z tego kraju na Igrzyska w Pjongczangu. Na ulotce znajduje się również zachęta „Idźmy do Kaeseong! Idźmy do Góry Kumgang”, odnosząca się do zamkniętej strefy przemysłowej i do kurortu w Korei Północnej. Kaesong został zamknięty przez władze Korei Południowej w 2016 roku w ramach protestu przeciw północnokoreańskiemu programowi nuklearnemu. Z kolei strefę przy Górze Kumgang zamknięto po tym, jak południowokoreański turysta został tam zastrzelony przez ochroniarza z Korei Północnej w 2008 roku.

Używanie ulotek propagandowych nie jest nowym zjawiskiem w Korei. Aktywiści z Południa regularnie używają balonów do przesyłania ulotek, pieniędzy i informacji z zagranicy przez zdemilitaryzowaną strefę do Korei Północnej. W odpowiedzi rząd w Pjongjangu rozrzuca materiały propagandowe na terenie Seulu.

Delegacja Korei Północnej na Igrzyska w Pjongczangu obejmuje 12 hokeistów, którzy dołączą do kobiecej reprezentacji Korei Południowej.

