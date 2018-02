Pjongczang 2018. Czterech skoczków wystąpi w pierwszym konkursie na skoczni normalnej

Czterech polskich skoczków narciarskich wystąpi podczas sobotniego konkursu olimpijskiego na skoczni normalnej. Kamil Stoch w kwalifikacjach był drugi, Dawid Kubacki trzeci, Stefan Hula dziewiąty a Maciej Kot jedenasty. Zwyciężył Niemiec Andreas Wellinger.

9 lutego 2018 roku odbędzie się oficjalna ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Dzień później odbędą się zawody w skokach narciarskich. O godzinie 12:20 w serii próbnej na skoczni normalnej wystartują Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula oraz Maciej Kot. O 13:35 czwórka wystąpi w konkursie na skoczni normalnej.

W sobotę oprócz skoków zobaczymy również zawody w biegach narciarskich, short tracku, saneczkarstwie, łyżwiarstwie szybkim oraz biathlonie. Do Korei poleci 62 naszych olimpijczyków. Wystąpią w 12 dyscyplinach. W kilku z nich mamy szanse na medale. Do faworytów zaliczają się polscy skoczkowie, którzy mają realną szansę na podium w konkursie drużynowym. O krążek w zmaganiach indywidualnych powalczy Kamil Stoch. Jednak dobry wynik może wywalczyć każdy z kadry naszych skoczków. Kibice liczą również na dobre występy Zbigniewa Bródki, który będzie chorążym polskiej kadry, w łyżwiarstwie szybkim oraz Justyny Kowalczyk w biegach narciarskich. Igrzyska potrwają od 9 do 25 lutego.

Do polskich skoczków zwrócił się 5 lutego premier Mateusz Morawiecki. – Jesteście naszą ogromną nadzieją, żeby reprezentować Polskę i zdobywać dla niej sukcesy, bo jesteście dumą całego kraju. Chciałem też podziękować za drobne gesty, które świadczą o tym, jakie wartości wyznajecie. Za to, że pielęgnujecie wartości patriotyczne w tak widoczny sposób. Czasem poprzez drobne symbole czy znaki. Uważam, że to ważne, bo spójność Polski, solidarność i nasza siła leży też w tym, żebyśmy razem wyznawali wspólne wartości – powiedział.

Czytaj także:

Pjongczang 2018. Terminarz startów Polaków