Pjongczang 2018. Już dziś skoczkowie będą walczyć o olimpijskie medale!

Podczas sobotniego konkursu na skoczni K90 wystąpi czterech polskich reprezentantów: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula oraz Maciej Kot. Na godzinę 12:20 zaplanowano serię próbną, o 13:35 ma się rozpocząć rywalizacja indywidualna na skoczni normalnej. Przebieg konkursu będzie transmitować na żywo TVP1.

– Na pewno jesteśmy w czołówce i mamy zawodników, którzy będą walczyć o medale. Nie ma czego ukrywać. Mówienie o tym, że rywalizujemy o najwyższe lokaty nie jest w naszym stylu, ale z drugiej strony, chłopaki są naprawdę w dobrej formie – powiedział Adam Małysz pytany o szanse polskich skoczków na olimpijskie medale. – Oczywiście konkurencja nie śpi, trudno jest cokolwiek wywnioskować. Norwegowie w treningach skakali super, w kwalifikacjach gorzej. Niemcy zaczęli dobrze skakać w dniu kwalifikacji. Nie da się określić – dodał Małysz.

Polska reprezentacja w Korei

Do Korei poleciało 62 naszych olimpijczyków. Wystąpią w 12 dyscyplinach. W kilku z nich mamy szanse na medale. Do faworytów zaliczają się polscy skoczkowie, którzy mają realną szansę na podium w konkursie drużynowym. Kibice liczą również na dobre występy Zbigniewa Bródki, który był chorążym polskiej kadry, w łyżwiarstwie szybkim oraz Justyny Kowalczyk w biegach narciarskich. Igrzyska potrwają od 9 do 25 lutego.