Para prezydencka odwiedziła sportowców w wiosce olimpijskiej w Pjongczangu

Prezydent Duda spotkał się ze sportowcami w Pjongczangu

Na parę prezydencką czekała kilkudziesięcioosobowa grupa członków polskiej reprezentacji olimpijskiej. Znaleźli się w niej przedstawiciele m.in.: łyżwiarstwa figurowego, bobslejów, saneczkarstwa i biegów narciarskich. Para taneczna Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriev przekazali parze prezydenckiej specjalną mapę świata. W spotkaniu udział wzięli również: Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski, Ambasador RP w Seulu Piotr Ostaszewski, minister sportu i turystyki Witold Bańka, prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, członkini MKOl Irena Szewińska oraz sekretarz generalny PKOl Adam Krzesiński.

Po południu Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda będą oglądać zmagania polskich skoczków narciarskich podczas pierwszego indywidualnego konkursu na skoczni normalnej. Początek zawodów o godzinie 13:35

Polska reprezentacja w Korei

Do Korei poleciało 62 naszych olimpijczyków. Wystąpią w 12 dyscyplinach. W kilku z nich mamy szanse na medale. Do faworytów zaliczają się polscy skoczkowie, którzy mają realną szansę na podium w konkursie drużynowym. Kibice liczą również na dobre występy Zbigniewa Bródki, który był chorążym polskiej kadry, w łyżwiarstwie szybkim oraz Justyny Kowalczyk w biegach narciarskich. Igrzyska potrwają od 9 do 25 lutego.