Polacy walczą o medale. Hula i Stoch na czele stawki po 1. serii

W pierwszej serii, w której warunki dyktował wiatr, prowadzenie objął Stefan Hula. Skokiem na odległość 111 metrów zapewnił sobie pozycję lidera z przewagą 5,9 pkt nad drugim Kamilem Stochem. Obrońca mistrzowskiego tytułu skoczył na odległość 106,5 m i po drugiej serii zajmował ex aequo drugie miejsce z Norwegiem Johannem Andre Forfangiem. Do finałowej trzydziestki zakwalifikował się jeszcze Mciej Kot, który skoczył 99 metrów, co dało mu 20 pozycję. Z walki o medal olimpijski po skoku na 88 metrów odpadł Dawid Kubacki.

– Na pewno jesteśmy w czołówce i mamy zawodników, którzy będą walczyć o medale. Nie ma czego ukrywać. Mówienie o tym, że rywalizujemy o najwyższe lokaty nie jest w naszym stylu, ale z drugiej strony, chłopaki są naprawdę w dobrej formie – powiedział Adam Małysz pytany o szanse polskich skoczków na olimpijskie medale. – Oczywiście konkurencja nie śpi, trudno jest cokolwiek wywnioskować. Norwegowie w treningach skakali super, w kwalifikacjach gorzej. Niemcy zaczęli dobrze skakać w dniu kwalifikacji. Nie da się określić – dodał Małysz.

