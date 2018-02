Pjongczang 2018. Polacy poza podium po loteryjnym konkursie

W końcówce drugiej serii skok na 109,5 m oddał Johann Forfang. Po Norwegu na belce stanął Kamil Stoch, który wylądował na 105,5 metra, co spowodowało, że Polak nie znalazł się na podium konkursu - zajął 4. miejsce. Stefan Hula po skoku na 105,5 m spadł na 5 pozycję. Srebro wywalczył Norweg Johann Andre Forfang, a brąz jego rodak Robert Johannsson. Tryumfował Niemiec Andreas Wellinger.

Wyniki 1. serii

W pierwszej serii, w której warunki dyktował wiatr, prowadzenie objął Stefan Hula. Skokiem na odległość 111 metrów zapewnił sobie pozycję lidera z przewagą 5,9 pkt nad drugim Kamilem Stochem. Obrońca mistrzowskiego tytułu skoczył na odległość 106,5 m i po drugiej serii zajmował ex aequo drugie miejsce z Norwegiem Johannem Andre Forfangiem. Do finałowej trzydziestki zakwalifikował się jeszcze Mciej Kot, który skoczył 99 metrów, co dało mu 20 pozycję. Z walki o medal olimpijski po skoku na 88 metrów odpadł Dawid Kubacki.