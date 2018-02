Bloger radzi, czego nie robić w Pjongczangu. „To może być odebrane jako aluzja seksualna”

Thien Nguyen, niemiecki bloger, mający azjatyckie korzenie, przygotował szereg wskazówek dla kibiców, wybierających się do Pjongczangu na zimowe igrzyska olimpijskie. Co takiego radzi osobom, które przyjadą do Korei Południowej?

W Korei Południowej niemile widziane jest na przykład dawanie napiwków w restauracjach czy... gra w tetrisa. – Wszyscy znamy sytuację z umieszczaniem w odpowiednim miejscu tego długiego klocka. Tutaj zaś, może to być postrzegane jako aluzja seksualna. Tak, wiem, trzeba ogromnej fantazji, aby tak to skojarzyć, ale tutaj ludzie krzywią się w tej sytuacji – powiedział bloger. Polska reprezentacja w Korei Do Korei poleciało 62 naszych olimpijczyków. Wystąpią w 12 dyscyplinach. Do faworytów zaliczają się polscy skoczkowie, którzy mają realną szansę na podium w konkursie drużynowym. Kibice liczą również na dobre występy Zbigniewa Bródki, który był chorążym polskiej kadry, w łyżwiarstwie szybkim oraz Justyny Kowalczyk w biegach narciarskich. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbywają się w południowokoreańskim Pjongczangu, w dniach 9–25 lutego. Uczestnicy zimowych igrzysk w 2018 roku rywalizują w 102 konkurencjach w 15 dyscyplinach sportowych. Po raz pierwszy w historii, na igrzyskach zostaną rozegrane następujące konkurencje: Big Air, curling par mieszanych, bieg masowy w łyżwiarstwie szybkim i zawody drużynowe w narciarstwie alpejskim. Galeria:

Estońska zawodniczka łyżwiarstwa szybkiego podbija Instagram