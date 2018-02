Pjongczang 2018. Strój łyżwiarki pękł w trakcie konkursu. Mimo tego dokończyła występ

Łyżwiarka, która urodziła się w Stanach Zjednoczonych, ale reprezentuje Koreę Południową, wystąpiła w duecie z Amerykaninem, Alexandrem Gamelinem. Chwilę po rozpoczęciu tańca klamra, spinająca tylną część sukienki, pękła, odsłaniając całe plecy łyżwiarki. Ta kilkukrotnie musiała poprawiać strój podczas występu, jednak zdecydowała się go dokończyć. Para zakończyła zmagania na dziewiątym miejscu.

Jak informuje BBC, łyżwiarka po występie opowiedziała o feralnym wydarzeniu. Stwierdziła, że próbowała znieść usterkę stroju z wdziękiem, ponieważ miała świadomość, że zatrzymanie się w celu naprawienia klamry mogło kosztować ją i jej partnera utratą punktów. – To są moje pierwsze Igrzyska a to był nasz pierwszy występ. Gdyby spadła górna część mojego stroju, to byłaby katastrofa. Bardzo się denerwowałam jak to się wszystko skończy – mówiła Min.

Min podeszła z dystansem do zaistniałej sytuacji. Na Twitterze podzieliła się radością z możliwości reprezentowania jej kraju i obiecała, że przed następną imprezą przeszyje kostium.

