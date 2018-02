17-letnią mistrzynię olimpijską nazwał „małą, gorącą dupeczką”. Fani domagają się zwolnienia prezentera

Być może przy innej okazji tego typu komentarze Connora przeszłyby bez echa. Prezenter radia Barstool Radio’s SiriusXM ze swoim ciężkim dowcipem trafił jednak w najgorszy okres. Nie dość, że obraził narodową bohaterkę walczącą o jak najlepszą pozycję USA w klasyfikacji medalowej igrzysk olimpijskich w Pjongczangu, to jeszcze zrobił to po miesiącach gorących debat na temat praw kobiet, rozpoczętych aferą Harvey'a Weinsteina. Jakby tego było mało, złota medalistka, którą spiker nazwał „gorącą dupeczką”, nie ma jeszcze ukończonych 18 lat.

„Gorąca dupeczka - tym właśnie jest”

Wściekłych internautów nie zadowalają tłumaczenia oparte na podkreślaniu luźnej konwencji programu „Dialed-In with Dallas Braden”, w którym trójka mężczyzn w rubasznym stylu komentowała sukcesy amerykańskich sportowców. W mediach społecznościowych domagają się głowy prezentera. Co dokładnie mówił Connor? Podkreślał, że nie może doczekać się 23 kwietnia, kiedy 17-latka osiągnie pełnoletność. W różnych momentach programu stwierdzał, że „to właśnie kocha w dziewczynach z liceum” i „gdyby miała ukończone 18 lat, nie zawahałbyś się nazwać ją małą, gorącą dupeczką. Bo w rzeczywistości tym właśnie jest”.

„Przepraszam za bycie totalnym idiotą”

Inna rozgłośnia, dla której pracował prezenter, zdecydowała o natychmiastowym zwolnieniu go z jego autorskiego programu „The Shower Hour with Patrick Connor”. Barstool Radio’s SiriusXM jak dotąd nie podjęło decyzji o dalszym losie mężczyzny. Spiker odniósł się do całej sytuacji za pośrednictwem Twittera. „Wczoraj w dziwnej próbie rozśmieszenia ludzi dałem ciała. Moje komentarze na temat Chloe Kim były więcej niż nieodpowiednie – były lamerskie i obleśne” – pisał. „Szczerze Cię przepraszam Chloe. Reprezentowałaś nasz kraj tak pięknie. Przepraszam moich kolegów i słuchaczy za bycie totalnym idiotą” – pisał dalej.