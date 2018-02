Śmierć w wiosce olimpijskiej. Nie żyje japoński dziennikarz

Rzecznik komitetu organizacyjnego igrzysk w Pjongczangu ogłosił, że jeden z dziennikarzy zmarł w trakcie pobytu w wiosce przeznaczonej dla mediów. – Pracował dla koalicji japońskich nadawców. Jego kolega z pokoju próbował go obudzić, ale mężczyzna nie poruszał się. Wezwano policję, po czym przewieziono go do szpitala w Gangeung-Dong. Tam stwierdzono, że mężczyzna już nie żył. W tej chwili ustalamy przyczynę zgonu – powiedział Sung Baik-you.