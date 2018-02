Piotr Żyła zagrał na gitarze dla Kamila Stocha. Repertuar był oczywisty

Galeria:

Memy po zwycięstwie Kamila Stocha

Piotr Żyła na Facebooku opublikował krótki filmik, na którym przygotował kompozycję specjalnie dla Kamila Stocha. Co zagrał polski skoczek? Wybór repertuaru był oczywisty. Dla złotego medalisty z Pjongczangu Żyła wykonał Mazurka Dąbrowskiego. Jak wam się podoba hymn Polski, wykonany na gitarze przez polskiego skoczka?

Złoto Kamila Stocha

Smutne dni bez medalu biało-czerwonych w Pjongczangu przerwał ten, który od początku zawodów typowany był do zgarnięcia złota. Kamil Stoch wygrał konkurs na dużej skoczni, potwierdzając świetną formę. To jego trzeci medal igrzysk olimpijskich z najcenniejszego kruszcu. Polak po pierwszej serii zajmował pierwsze miejsce. W przeciwieństwie do Stefana Huli, który prowadził na normalnej skoczni, utrzymał pozycję lidera do końca. Stoch o 3,4 punktu wyprzedził Andreasa Wellingera, który oddał w drugiej serii fantastyczny skok na 142 metry.

– Bałem się tylko, żebym znowu nie był czwarty. Boże, drugi, trzeci ale tylko nie czwarty – powiedział na antenie TVP Info Kamil Stoch. Zaznaczył jednak, że miał świadomość, iż w „drugiej serii oddał naprawdę dobry skok”. – Dałem z siebie wszystko i po cichu liczyłem, że to da mi wygraną – powiedział Stoch.

Zgodnie z decyzją trenera kadry Stefana Horngachera, Piotr Żyła nie wystąpił na igrzyskach olimpijskich ani w konkursie na skoczni normalnej, ani na dużym obiekcie.